02/2025

IEA upozorňuje na pokračující růst poptávky po ropě a plynu

13. 11. 2025| autor: redakce0

oilfield-643836_640
zdroj: pixabay

Navzdory klimatickým závazkům a tlaku na snižování emisí skleníkových plynů světová poptávka po fosilních palivech neklesá. Podle aktuální zprávy Mezinárodní agentury pro energii (IEA) bude spotřeba ropy i zemního plynu růst minimálně do roku 2050.

Tento trend potvrzuje i nedávný World Energy Outlook 2025 – každoroční analytická zpráva IEA, která sleduje globální energetické toky a scénáře dalšího vývoje. Podle letošní zprávy má světová poptávka po ropě vzrůst na přibližně 113 milionů barelů denně, přičemž klíčové sektory, jako doprava a průmysl, zůstávají silně závislé na fosilních zdrojích.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

PřihlásitObjednat předplatné

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO