IEA upozorňuje na pokračující růst poptávky po ropě a plynu

Navzdory klimatickým závazkům a tlaku na snižování emisí skleníkových plynů světová poptávka po fosilních palivech neklesá. Podle aktuální zprávy Mezinárodní agentury pro energii (IEA) bude spotřeba ropy i zemního plynu růst minimálně do roku 2050.
Tento trend potvrzuje i nedávný World Energy Outlook 2025 – každoroční analytická zpráva IEA, která sleduje globální energetické toky a scénáře dalšího vývoje. Podle letošní zprávy má světová poptávka po ropě vzrůst na přibližně 113 milionů barelů denně, přičemž klíčové sektory, jako doprava a průmysl, zůstávají silně závislé na fosilních zdrojích.
