Veolia se stala hlavním technologickým partnerem při rekonstrukci stávající vodní linky pražské ÚČOV

Jako člen vítězného konsorcia bude Česká voda – MEMSEP, a. s., dceřiná společnost skupiny Veolia, v rámci rekonstrukce zajišťovat veškeré činnosti, které se týkají nejmodernějších technologií, které budou instalovány, a to vše při zachování maximální bezpečnosti a ohledu na okolní provoz celého areálu.
Projekt takového rozsahu vyžaduje důsledné dodržování schváleného zadání při současném zapojení špičkových odborných kapacit.
Jako člen konsorciaVeolia přináší hloubkovou technickou expertizu nezbytnou pro precizní provedení náročných technologických celků a jejich rozpracování do realizační fáze v souladu se standardy moderního vodního hospodářství. Veolia v tomto projektu přispěje svými odbornými znalostmi a špičkovými řešeními pro pokročilé procesy čištění odpadních vod a energeticky účinné technologie. Díky tomu Veolia pomůže snížit spotřebu energie a chemikálií a zároveň zajistí vyšší úroveň provozní spolehlivosti.
„Účast naší společnosti na tomto strategickém projektu je pro skupinu Veolia významným milníkem a potvrzuje naši odbornost v oblasti infrastruktury vodního hospodářství. Získání této zakázky vnímáme nejen jako profesní úspěch, ale především jako závazek vůči obyvatelům hlavního města a ochraně životního prostředí. Jsme hrdí na to, že můžeme město v tomto klíčovém projektu doprovázet. Ve spolupráci s našimi partnery a s využitím našich odborných znalostí a inovativních schopností nepochybujeme, že jeho realizace bude sloužit spolehlivě a udržitelně po mnoho dalších desetiletí,“ říká Martin Bernard, ředitel vodohospodářské divize skupiny Veolia Česká republika.
Cílem modernizace a intenzifikace stávající vodní linky je zajistit, aby Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) splňovala stále se zpřísňující limity pro vypouštěné znečištění. Tento projekt představuje klíčovou fázi modernizace největší čistírny odpadních vod v České republice, díky níž bude zajištěna kvalita čištění odpadních vod pro více než 1,6 milionu ekvivalentních obyvatel hlavního města. Po dokončení prací bude rekonstruovaná stávající vodní linka schopna efektivně doplňovat kapacitu Nové vodní linky a společně zajistí bezpečnou a ekologickou likvidaci odpadních vod i při extrémních průtocích. Tím se výrazně přispěje k ochraně ekosystému Vltavy.
Rekonstrukce proběhne za úplného odstavení stávající vodní linky z provozu. Dál ale budou provozovány některé objekty v blízkosti staveniště, jako je kalové hospodářství, energocentrum, výroba biometanu. Čištění veškerých odpadních vod z Prahy bude zajišťovat Nová vodní linka.
Od letošního února zajišťují Pražské vodovody a kanalizace, člen skupiny Veolia, vypouštění a čištění nádrží, dále budou následovat demontáže veškeré technologie, čerpadel, dmychadel atd. Existující betonové nádrže a haly projdou rozsáhlou sanací a opravami. Nevyhovující objekty se zbourají částečně či zcela jako například nádrže aktivace. Do opravených, a i nově postavených objektů se nainstaluje zcela nová moderní technologie pro mechanické a biologické čištění odpadních vod. Technologii bude instalovat společnost Česká voda – MEMSEP ze skupiny Veolia.
Bude vybudována také řada nových podzemních i nadzemních čerpacích stanic kalu a provozní vody. Velkou změnou pro okolí bude zakrytí a tzv. dezodorizace (čištění vzduchu) u objektů na přítoku, které byly dříve zdrojem zápachu.
Projekt v celkové hodnotě 4,786 mld. Kč (bez DPH) představuje jednu z nejvýznamnějších ekologických staveb pro hlavní město Prahu.
