Udržitelnost v praxi: Evropský týden udržitelného rozvoje přináší přes 120 inspirativních akcí po celé ČR

Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) přináší více než 120 akcí po celé České republice. Patří mezi ně desítky přednášek a debat na vysokých školách, pub kvízy, výměna rostlin nebo oblíbená Noc vědců. To je jen výběr z akcí, které přináší celoevropský festival rozšiřující povědomí o udržitelném rozvoji. Probíhá každoročně od 18. září do 8. října a jeho hlavní část se koná v týdnu od 20. do 26. září, kdy si připomínáme výročí přijetí Agendy 2030 – Cílů udržitelném rozvoje (SDGs).
„Evropský týden udržitelného rozvoje každoročně ukazuje, jak pestré a živé může být téma udržitelnosti. Od debat na univerzitách přes komunitní výměnu rostlin až po Noc vědců – všechny tyto akce dokazují, že udržitelnost není jen o velkých strategiích, ale hlavně o každodenních krocích, které může udělat každý z nás. Mám radost, že se do týdne zapojuje tolik lidí a organizací napříč Českem a že festival přináší nová témata a příklady, jak přispět k udržitelnosti. To jen dokládá, že se Česká republika právem řadí do první desítky leaderů v naplňování Cílů udržitelného rozvoje,” říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Evropského týdne udržitelného rozvoje se může zúčastnit každý. Cílem je vybízet lidi k vlastnímu zapojení prostřednictvím organizace aktivit zaměřených na udržitelnost. Registrovat své příspěvky do programu lze na webu https://www.tydenudrzitelnosti.cz/, kde zájemci najdou přehled všech plánovaných a probíhajících akcí.
Garantem týdne udržitelnosti je Ministerstvo životního prostředí. To letos společně s Českou radou dětí a mládeže připravilo tzv. Mezigenerační dialog, který je prostorem pro mladou a starší generaci ke společnému sdílení svých postojů, nápadů a zkušeností s mnoha tématy souvisejícími s udržitelností. Cílem setkání je diskutovat společné i rozdílné pohledy napříč generacemi na témata, jakými jsou například ekonomická jistota, demokracie, dezinformace, ochrana klimatu nebo význam udržitelnosti.
Další významnou akcí bude ohlédnutí se za Politickým fórem na vysoké úrovni OSN, které se konalo v červenci v New Yorku a kde Česká republika představila svůj 3. dobrovolný národní přezkum. Setkání se uskuteční v Černínském paláci dne 29. září za organizace resortů životního prostředí, zahraničních věcí a místního rozvoje. Členové delegace budou odpovídat na otázky týkající se současného stavu multilateralismu a Agendy 2030 ve světě a sdílet své zkušenosti s přípravou a prezentací národního přezkumu plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v ČR.
Již tradičními kmenovými účastníky Evropského týdne jsou univerzity, které organizují pro své studenty i širší veřejnost přednášky, výstavy, swapy oblečení, knih i dalších věcí a zapojují své kampusy i menzy do společné osvěty o udržitelném rozvoji. Díky jejich iniciativě je letos zaregistrováno přes 120 akcí po celé ČR.
„Udržitelnost nevnímáme pouze jako téma životního prostředí, ale i jako otázku zdravých mezilidských vztahů, duševní pohody a aktivního přístupu k sobě samému. ETUR je pro nás příležitostí ukázat, že na naší univerzitě chápeme udržitelnost jako komplexní téma, které není časově omezeno pouze jedním týdnem,“ uvedla Martina Juříková, prorektorka pro vnitřní a vnější vztahy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Mezi další organizátory patří neziskové organizace, firmy i obce. Akce jsou rozmanité, zahrnují dny otevřených dveří, vzdělávací semináře, ale i sportovní dny, jarmarky a jiné aktivity na podporu komunitního soužití a udržitelného způsobu života.
Celý seznam akcí pořádaných pod hlavičkou ETURu i možnost registrace vlastních aktivit naleznete na webu https://www.tydenudrzitelnosti.cz/.
Komentáře