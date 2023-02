Studie: EU musí prodloužit omezení poptávky po plynu, aby zvládla příští zimu

Země EU by měly na dalších šest měsíců prodloužit snahu o snížení poptávky po plynu o 15 %. Důvodem je dosažení cílů pro skladování komodity na příští zimu. Prodloužení do října by bylo potřebným minimem k tomu, aby byl dosažen cíl naplnit před další zimou zásobníky plynu na 90 % kapacity. Doporučení vyplývá zezprávyekonomického think tanku Bruegel publikované tento týden.

Státy EU se od 1. srpna loňského roku v reakci na omezení ruských dodávek dobrovolně dohodly na snížení spotřeby plynu o 15 % oproti předchozímu pětiletému průměru. Srpnový závazek má nicméně skončit 31. března tohoto roku. Na prodloužení závazku se země prozatím nedohodly.

„I kdyby došlo k nové dohodě, rovnováha mezi nabídkou a poptávkou po plynu v Evropě zůstane v příštích dvou letech napjatým provazem," uvedl bruselský think tank. „Pokud by se vývoz ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu a Turecko udržel na současné úrovni a povětrnostní podmínky byly příznivé, měla by se poptávka do začátku října snížit pouze o 13 %, aby byla zajištěna bezpečnost dodávek.“

V případě zastavení ukrajinských tranzitních toků by však bylo zapotřebí 17% snížení. V krizovém případě úplného zastavení ruských dodávek, včetně dodávek přes Turecko, by bylo třeba poptávku snížit přibližně o 20 %. V kritickém scénáři, kdy by panovalo chladnější počasí a neobvyklé povětrnostní podmínky, by si dodržení závazku vyžádalo snížení poptávky až o 20-26 %.

Potřeba úspor je způsobena i faktem, že v loňském roce se v energetickém sektoru neušetřil téměř žádný plyn kvůli rekordně nízké úrovni výroby elektřiny v jaderných a vodních elektrárnách. Obrovským pozitivem proto bude návrat francouzské jaderné výroby na maximum, který se očekává do poloviny toho roku.

Výpadek francouzského jádra během minulého roku byl způsobem dlouhodobými odstávkami na údržbu. Kvůli těm byla k dispozici pouze přibližně polovina francouzské jaderné kapacity. Oproti loňskému konci léta a podzimu se situace již výrazně zlepšila. V současné době je mimo provoz pouze 12 z 56 reaktorů.

Zpráva neopomíjí ani dodávky LNG, jejichž role v zajištění dodávek plynu do Evropy je v současné době zásadní. Dodávky v prosinci dosáhly rekordního objemu a lednový objem byl druhý nejvyšší. K tomu, aby Evropa udržela rekordní dovoz LNG by nicméně musela i nadále nabízet cenovou prémii oproti ostatním trhům.

„EU byla schopna dovážet tolik LNG, protože byla ochotna platit vysoké ceny. Zda se Evropa bude moci na tyto objemy spoléhat i nadále, závisí na hospodářském růstu Číny a její schopnosti měnit skladbu odebíraných paliv," uvádí Bruegel.