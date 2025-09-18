Česká populace je méně vystavena toxickým polycyklickým aromatickým uhlovodíkům

Dobrá zpráva: mezi lety 2011 a 2020 se v české populaci snížila zátěž polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU). Ukazuje to studie týmu RECETOX publikovaná vJournalofExposureScience &EnvironmentalEpidemiology. Snížení expozice proběhlo vobdobí, kdy vstoupil v platnosttzv. protikuřácký zákon, zákon o ochraně ovzdušíabyly poskytoványkotlíkové dotace.
„Polycyklické aromatické uhlovodíky neboli PAU vznikají především při nedokonalém spalování v dopravě, lokálních topeništích a průmyslu. Dále jsou uvolňovány při tepelné úpravě potravin, například smažením či grilováním. Významným zdrojem je také kouření tabákových výrobků. Tyto látky patří mezi toxické s prokázanými karcinogenními účinky a jejich koncentrace se proto dlouhodobě sledují i v ovzduší,“ vysvětluje jedna z autorek studie Soňa Smetanová.
Ve studii se analyzovaly vzorky moči od více než tisíce dobrovolníků ze dvou časových období a různých věkových skupin: matky a děti z projektu DEMOCOPHES-CZ (2011–2012) a děti, dospívající a mladí dospělí z kohorty CELSPAC (2019–2020). Kromě samotných naměřených koncentrací metabolitů PAU v moči účastníků byly k dispozici i informace o jejich bydlišti, způsobu vytápění a vaření, stravování a kouření a další sociodemografické údaje.
Expozici sledovaným látkám nejvíce ovlivňovalo kouření, zdroj energie při vaření (elektřina/plyn), některé typy potravin, bydliště (město/venkov) a roční období – což souvisí s typem i intenzitou vytápění. „Studie ukázala, že mezi dvěma sledovanými obdobími došlo k významnému poklesu metabolitů PAU v moči jak u dětí, tak u dospělých. Toto snížení proběhlo na pozadí přijetí zákona o ochraně ovzduší v roce 2012, tzv. protikuřáckého zákona v roce 2017 a kotlíkových dotací mezi lety 2014 a 2024,“ dodává Soňa Smetanová.
Hlavním závěrem studie je tedy dobrá zpráva o snižující se zátěži polycyklickými aromatickými uhlovodíky v České republice a o tom, jak legislativní opatření mohou ovlivnit kvalitu životního prostředí přímo i nepřímo – například změnou chování lidí (menší frekvence kouření, přechod na e-cigarety, výměna starých kotlů na tuhá paliva za plynové kotle či tepelná čerpadla). Další dobrou zprávou je, že každý z nás může svou expozici PAU snížit i sám. Stačí nekouřit, jíst kvalitní jídlo připravené vhodným způsobem a netopit pevnými palivy v nekvalitních kamnech nebo kotlích.
