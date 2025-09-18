Posilování české ekonomiky pokračovalo

Česká ekonomika ve 2. čtvrtletí 2025 pod vlivem domácí poptávky dál rostla. Zlepšovaly se výsledky v řadě služeb a dařilo se stavebnictví. Reálný růst průměrné mzdy významně posílil.
Hrubý domácí produkt se ve 2. čtvrtletí 2025 zvýšil mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 2,6 %. „Posílení růstu reálných výdělků povzbudilo domácnosti a jejich spotřeba tak po předchozím krátkém zpomalení opět výrazněji vzrostla. Významný pozitivní vliv na vývoj hrubého domácího produktu si držela i tvorba kapitálu. Zahraničnímu obchodu se však ve druhém čtvrtletí příliš nedařilo, neboť vývoz rostl pomaleji než dovoz,“ říká Jaroslav Sixta, místopředseda Českého statistického úřadu. Vývoz zboží a služeb se v 1. čtvrtletí reálně zvýšil mezičtvrtletně o 0,3 % a dovoz o 1,5 %. Přebytek bilance zahraničního obchodu se zbožím a službami se v běžných cenách meziročně zhoršil o 11,0 mld. korun na 118,8 mld. Investiční aktivita mezičtvrtletně mírně rostla, zejména pod vlivem výdajů na ostatní budovy a stavby. Investice do obydlí či strojů a zařízení naopak klesaly.
Hrubá přidaná hodnota (HPH) ve 2. čtvrtletí vzrostla mezičtvrtletně o 0,5 %. Nejvíce tento růst podpořilo uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství poháněné oživením domácí spotřeby. Pokračoval rovněž solidní vývoj ve stavebnictví a k výraznějšímu oživení došlo v profesních, vědeckých, technických a administrativních činnostech. Po předchozím poklesu opět velmi mírně mezičtvrtletně vzrostla HPH ve zpracovatelském průmyslu. Meziročně vzrostla o 2,8 %, nejvíce od poloviny roku 2022. Největší příspěvek přinesly služby, zejména obchod, doprava, ubytování a pohostinství a také informační a komunikační činnosti. Silně rostlo rovněž stavebnictví.
Meziroční přírůstek spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí zpomalil na 2,4 %, zejména pod vlivem poklesu cen dopravy. Mezičtvrtletně se ceny zvýšily o 0,5 %. K meziročnímu navýšení spotřebitelských cen opět nejvíce působily potraviny a nealkoholické nápoje a ceny bydlení a energií. Nadále byl patrný silný růst cen služeb, projevující se zejména v oddílech rekreace a kultura a stravování a ubytování. Meziročně klesly jen ceny dopravy a odívání a obuvi.
Větší ochota domácností utrácet měla oporu v nárůstu reálných příjmů. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců ve 2. čtvrtletí vzrostla meziročně o 7,8 % na 49 402 korun. Reálně se zvýšila o 5,3 % a k navýšení došlo opět ve všech hlavních odvětvích. Sezónně očištěná průměrná mzda byla nominálně mezičtvrtletně vyšší o 2,2 %. Celková zaměstnanost ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostla o 1,0 % a mezičtvrtletně se zvýšila o 0,5 %.
Další detaily přináší aktuální analýza Vývoj ekonomiky ČR v 1. pololetí 2025.
