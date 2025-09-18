Ministerstvo životního prostředí podpoří sanaci areálu OSTRAMO 560 miliony korun z evropských fondů

Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci ve výši 560 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí pro III. etapu sanace areálu OSTRAMO v Ostravě. Díky této významné finanční injekci bude odstraněna stará ekologická zátěž, která po desetiletí ohrožuje životní prostředí a zdraví místních obyvatel. Projekt komplexního vyčištění lokality zajistí nejen ekologickou obnovu, ale také přípravu prostoru pro další bezpečné využití v souladu s územním plánem města.
Znečištění areálu bývalé rafinerie OSTRAMO patří mezi největší ekologické zátěže v České republice. Historicky sloužil jako rafinerie a průmyslový komplex, jehož provoz zanechal na místě značné množství kontaminovaných kalů a zemin. Problematika ekologické zátěže v této lokalitě byla řešena postupně v několika etapách. Aktuálně schválená podpora se týká třetí etapy, která je závěrečnou etapou sanace zemin.
„Sanace areálu OSTRAMO je jedním z klíčových projektů pro zlepšení kvality životního prostředí v regionu a jsem rád, že se díky evropským prostředkům z Operačního programu Životní prostředí podaří tento letitý problém konečně odstranit,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a dodává: „Odstraňování ekologických zátěží v kontaminovaných areálech, které jsou často dědictvím minulého režimu, patří mezi dlouhodobé priority našeho operačního programu. Jen ve stávajícím období jsme do této oblasti poslali přes 1,4 miliardy korun a schválili podporu více než padesátce projektů. Pomáháme tak odstraňovat ekologické zátěže, které ohrožují zdraví lidí a narušují přírodní ekosystémy, a zároveň připravujeme prostor pro bezpečný a udržitelný rozvoj těchto lokalit,“ zdůrazňuje ministr Hladík.
První etapa sanace, probíhající v letech 2017 až 2018, zahrnovala důkladné zmapování kontaminace, odstranění znečištění na povrchu terénu a znečištění nacházejícího se uvnitř nefunkční podnikové kanalizace. V druhé etapě, která trvala do roku 2024, se řešilo odstranění masivního znečištění především v horizontu navážek a svrchní části saturované zóny, čímž byla výrazně snížena ekologická zátěž lokality. Došlo také k demolici budov a odtěžení kontaminovaných zemin v jejich podloží.
„Nyní přichází na řadu třetí a závěrečná etapa sanace, jejímž cílem je komplexní vyčištění zemin a celkové odstranění zbytkových ekologických rizik. Projekt rovněž zahrnuje navazující několikaletý monitoring, rekultivaci a přípravu území pro budoucí využití v souladu s územním plánem města. Součástí bude i vypracování aktualizované analýzy rizik. Sanační práce na poslední, třetí etapě, již začaly a hotovo by mělo být do konce roku 2029. Celkově jsme na všechny tři etapy poskytli z evropských fondů částku 1,2 miliardy korun,“ doplňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Historie průmyslového areálu OSTRAMO sahá do konce 19. století, kdy zde fungovala rafinerie a následně další průmyslové provozy. Tyto aktivity však zanechaly na místě stovky tisíc tun nebezpečných odpadů, které se staly zdrojem dlouhodobé kontaminace půdy i vody. Významný negativní dopad na lokalitu měla povodeň v roce 2007, která způsobila rozptýlení znečistěných materiálů do širšího okolí a zvýšila riziko ohrožení podzemních vod a okolní přírody. Tento faktor ještě více zvýraznil potřebu komplexní a efektivní sanace. Vyčištění areálu je proto nezbytným krokem k obnově životního prostředí, ochraně obyvatel a znovuvyužití území, stejně jako sanace další významné zátěže – nedaleké skládky odpadu z rafinérské výroby, známé jako laguny OSTRAMO, která probíhá paralelně s projektem sanace areálu.
