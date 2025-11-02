Monitoring průmyslové ekologie | 25. - 31. 10. 2025

Služba pro předplatitele.
MONITORING 25. - 27. 10. 2025
Legislativa:
Vláda projednávala klimatické cíle EU i revizi emisních povolenek
| Prumyslovaekologie.cz |
Vláda projednávala klimatické cíle, revizi emisních povolenek nebo o spuštění programu hloubkové sanace území zasaženého výbuchem muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014.
Odpady:
Majitelé bytů a chat v Děčíně, ve kterých není hlášený trvalý pobyt, budou nově platit i za odpad
| Ceskyrozhlas.cz |
Zastupitelé v Děčíně odsouhlasili novou odpadovou vyhlášku odpadového hospodářství. Platit bude od 1. ledna 2026.
Jídlo výměnou za smetí. Fenomén ‚odpadkových kaváren‘ zachraňuje životy a uklízí města
| iROZHLAS.cz |
V Indii se rozrůstá fenomén takzvaných odpadkových kaváren. Princip je jednoduchý: místo peněz se v nich platí odpadem. Zákazníci odevzdávají svazky starých tašek, obalů od potravin nebo plastových láhví.
Praha testuje kompostování vyhozených potravin, v odpadu jich končí 13 procent
| iDNES.cz |
Pražské popelnice skrývají překvapivé množství použitelných potravin. „Když přepočítáme, kolik průměrný Pražan vyhodí potravin ročně, vychází to na 62 kilogramů,“ přiblížila Irena Baláková z Mendelovy univerzity v Brně.
Horažďovice zavádějí odpadové karty, město získá přehled o každém odpadu
| Klatovskydenik.cz |
Obyvatelé Horažďovic už nevyvezou odpad do sběrného dvora bez odpadové karty. Město tak bude mít přehled, kdo, kolik a jaký odpad vyváží. Lidé se obávají zvýšení černých skládek.
Ovzduší:
Evropská komise navrhla změny, které zamezí růstu cen emisní povolenky v systému ETS2 a negativním dopadům na domácnosti
| Prumyslovaekologie.cz |
Komisař pro klima na zasedání Rady ministrů životního prostředí představil očekávaný návrh opatření, která mají stabilizovat cenu emisní povolenky v systému EU ETS 2 a zabránit tak dopadům na domácnosti i firmy.
Premiér Fiala po jednání Evropské rady: ČR odmítla návrh na snížení emisí do roku 2040 o 90 %
| Prumyslovaekologie.cz |
Předseda vlády Petr Fiala se zúčastnil v Bruselu jednání Evropské rady. Lídři členských zemí diskutovali o zvýšení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, další podpoře Ukrajiny či posilování evropské obrany.
"Koordinátor" Babiš: Odmítám zatěžovat domácnosti a dopravu novými zelenými daněmi
| Aktualne.cz |
Předseda hnutí ANO se setkal se slovenským vicepremiérem a ministrem životního prostředí. Shodli se například na odmítavých postojích k emisním povolenkám ETS 2 a ke zpřísňování emisních norem pro průmysl.
Energie:
ČEZ Distribuce připojila za devět měsíců letošního roku 13 575 FVE s instalovaným výkonem 383,5 MW
| Prumyslovaekologie.cz |
Celkem je do sítě ČEZ Distribuce aktuálně připojeno 147 400 fotovoltaických elektráren s instalovaný výkonem 2 930,5 MW.
Klíčové budovy v Temelíně monitoruje nový systém
| Komunalniekologie.cz |
Přesně 168 speciálních čidel instalovali technici ÚJV Řež na kontejnmenty (ochranné budovy kolem reaktorů) v Jaderné elektrárně Temelín. Energetici tak mohou online sledovat stav budov.
Studie ENA: Češi platí za energie méně, než je v Evropě obvyklé
| oEnergetice.cz |
U elektřiny i plynu jsou ceny pro domácnosti, malé podniky i velkoodběratele v Česku lehce pod průměrem srovnávaných zemí Evropy. Vyplývá to z odborné studie poradenské společnosti ENA.
Green Deal se ukazuje jako experiment, jehož klíčová premisa levné zelené energie selhala
| Hospodarskenoviny.cz |
Cílem Green Dealu bylo vytvořit inovativní a konkurenceschopnou ekonomiku, která bude emisně neutrální a zpomalí globální oteplování. Základní premisa tohoto plánu byla levná zelená energie, která bude levnější než energie z emisních zdrojů.
Globální bateriový boom nadále táhnou Čína a USA, přidávají se ale i další regiony včetně Evropy
| oEnergetice.cz |
Nový globální instalovaný výkon bateriových úložišť dosáhne zřejmě letos rekordní hodnoty 92 GW. Téměř polovina nového instalovaného výkonu připadá na Čínu, druhé Spojené státy mají 14% podíl.
Voda:
Pozvánka na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2025
| Prumyslovaekologie.cz |
V polovině listopadu se Ostrava stane centrem českého vodárenství. SOVAK ČR pořádá ve dnech 12.–13. listopadu 2025 tradiční konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2025, která proběhne v inspirativním prostředí Dolní oblasti Vítkovice.
Mikroplasty – neviditelný problém našich obcí i pitné vody
| Komunalniekologie.cz |
Mikroplasty už dávno nepředstavují problém vzdálených oceánů a moří. Tento stále závažnější ekologický fenomén se týká už i českých měst a obcí.
Brno chystá rekonstrukci vodovodu a kanalizace v historickém centru
| Komunalniekologie.cz |
Brněnské ulice v historickém centru města v blízké budoucnosti čeká rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Inženýrské sítě jsou zde v nevyhovujícím stavu a potřebují výměnu. Ta proběhne v pěti etapách.
České Budějovice mění tři obří vodovodní armatury
| Nase-voda.cz |
Výměna armatur na Dlouhé louce v Českých Budějovicích je v plném proudu. Celkem budou vyměněny tři kusy a kompletně hotovo bude na začátku příštího týdne.
Dotace:
MPO vyčlenilo 200 milionů korun na posílení infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace
| Prumyslovaekologie.cz |
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje III. výzvu aktivity Potenciál z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Výzva je určena malým a středním podnikům, ale také malým společnostem se střední tržní kapitalizací.
První obce získají od Středočeského kraje dotaci na odstraňování škod po těžbě nerostů
| Komunalniekologie.cz |
Středočeský kraj přerozdělí mezi první sedmičku obcí téměř 3 miliony korun na odstraňování škod po těžbě nerostů. Podpoří například stavbu nového domova seniorů, dopravního hřiště nebo revitalizaci veřejného prostranství.
Životní prostředí a ekologie:
V návrhu evropského rozpočtu chybí prostředky na ochranu přírody, upozornil na Radě pro životní prostředí ministr Hladík
| Prumyslovaekologie.cz |
Ministr životního prostředí Petr Hladík na zasedání Rady EU pro životní prostředí upozornil, že návrh evropského rozpočtu do roku 2034 dostatečně nemyslí na ochranu biodiverzity a obnovu přírody.
Louky místo náhrobků: Vídeň zavádí další přírodní pohřebiště
| Komunalniekologie.cz |
Rakouská metropole rozšiřuje možnosti ekologického pohřbívání. Na urnovém hřbitově v 11. městském obvodu postupně vznikají květinové louky vyhrazené pro rozložitelné urny.
Pardubický kraj uspěl s žádostí na ekologické vlaky v hodnotě dvou miliard
| Komunalniekologie.cz |
Pardubický kraj se zařadil mezi úspěšné žadatele o investice na podporu ekologické železniční dopravy. Jedná se o osm krajů a hlavní město Praha.
Nový ministr vystřízliví a něco přehodnotí, zaznělo v debatě o životním prostředí
| CT24.cz |
„Je to hodně nepopsaný list,“ soudí o kandidátovi na ministra životního prostředí Petru Macinkovi předseda Českého svazu ochránců přírody Libor Ambrozek. Věří však v to, že se kolem resortu, který on sám v minulosti také vedl, povede seriózní debata.
Průmysl:
Společnost DENIOS představila na MSV 2025 nová řešení
| Prumyslovaekologie.cz |
Společnost DENIOS s.r.o. se letos zúčastnila Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Na svém stánku představila hned tři nové produkty, které rozšiřují produktové portfolio pro laboratoře, průmyslové provozy, logistiku a skladování.
Evropský Detroit v ohrožení. Slovenský autoprůmysl čelí clům, daním i Ficově politice
| E15.cz |
Slovensko je už několik desetiletí automobilovou velmocí. Průmysl zde představuje zhruba 11 procent hrubého domácího produktu a není náhodou, že se zemi přezdívá „evropský Detroit“. Jeho pověst je však v ohrožení.
Chemický průmysl zničil perlu Tuniska. Proměnil ji v zónu nemocí a zoufalství
| iDNES.cz |
Kdysi bylo město Gábes oázovým rájem a chloubou celého Tuniska. Dnes je to ale mrtvá zónu plná nemocí a zoufalství. Důvodem je zejména místní průmyslový závod, který místo očekávané prosperity přinesl bídu.
Solárníci z pražské burzy údajně nehradí faktury. Čelí insolvenčnímu návrhu
| E15.cz |
Na jednu z dceřiných společností na burze zalistované solární firmy Photon Energy podali její obchodní partneři insolvenční návrh. Důvodem je údajné nezaplacení faktur ve vyšších jednotkách milionů korun.
MONITORING 28. - 29. 10. 2025
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře