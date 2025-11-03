Pražská vodohospodářská společnost spustila fotovoltaickou elektrárnu na vodojemu Kopanina

Projekt je součástí první etapy instalace fotovoltaických elektráren na objektech vodohospodářské infrastruktury hlavního města Prahy. Cílem je snížit energetickou náročnost provozů a podpořit udržitelné hospodaření s energiemi.
Výstavba FVE Kopanina navazuje na strategii PVS v oblasti environmentální odpovědnosti a efektivního využívání obnovitelných zdrojů energie. Elektrárna s celkovým výkonem 273,7 kWp má roční výrobu elektřiny odhadovanou na 265,5 MWh, což pokryje až 49 % roční spotřeby daného areálu. Instalace přispěje ke snížení emisí CO₂ přibližně o 228 tun ročně.
Zhotovitelem stavby byla společnost IBG Česko s.r.o. Celkové investiční náklady činily necelých 17,3 milionu Kč, z čehož 38,9 % je hrazeno z dotace Modernizačního fondu Státního fondu životního prostředí ČR. Elektrická energie vyrobená z FVE se primárně spotřebuje v daném areálu, přetoky jsou pak formou sdílení využity v areálu Ústřední čistírny odpadních vod Praha (ÚČOV).
„Dlouhodobé plány PVS počítají s několika etapami realizace FVE s investičními náklady jednotlivých etap v rozmezí 150 – 300 milionů Kč bez DPH. V cílovém roce 2030 plánujeme instalaci FVE na 70 objektech vodohospodářské infrastruktury s celkovým výkonem téměř 19 MWp a roční produkcí necelých 19 tisíc MWh elektrické energie,“ uvedl Pavel Válek, předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti.
První etapa projektu zahrnuje devět pilotních FVE umístěných na čerpacích stanicích a vodojemech s celkovým výkonem 1,6 MWp a roční výrobou přibližně 1 500 MWh. Dokončení výstavby této etapy je plánováno do konce roku 2025. Další etapy se zaměří na areály s větší využitelnou plochou pro instalaci solárních panelů. Díky systému sdílení energie bude možné přebytečnou výrobu využívat v provozech s vyšší spotřebou, především na ÚČOV.
„Na Kopanině jsme spustili jednu z devíti solárních elektráren, které vznikají v rámci první etapy projektu PVS a jsou významným krokem k energetické soběstačnosti a ekologizaci provozu vodohospodářské infrastruktury v Praze. Projekt naplňuje cíle udržitelného rozvoje a přispívá ke snižování uhlíkové stopy hlavního města“, doplnil radní pro oblast infrastruktury Michal Hroza.
„Pražská vodohospodářská společnost ukazuje, že i tradiční městské firmy mohou jít příkladem v moderním a úsporném hospodaření s energií. Fotovoltaika na vodojemu Kopanina je další krok k tomu, aby město vyrábělo víc vlastní energie a méně platilo za elektřinu odjinud.“ uvedl primátor hl. m. prahy Bohuslav Svoboda.
