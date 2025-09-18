Povodí Odry podalo žádost o stavební povolení přehrady Nové Heřminovy

Státní podnik Povodí Odry jako pověřený investor stavby přehrady Nové Heřminovy dnes podal žádost o povolení záměru. Jde o poslední důležitý krok, na který naváže vlastní realizace klíčového prvku protipovodňové ochrany na horním toku řeky Opavy. Na úspěšném posunu má také podíl obec Nové Heřminovy, jejíž nové vedení i obyvatelé obce změnili přístup k jednání. Ministr zemědělství se s vedením obce také shodl na možných kompenzacích.
„Příprava výstavby vodního díla Nové Heřminovy přichází do další důležité fáze a tím je získání povolení záměru, jehož žádost jsme dnes podali na příslušný úřad. Současně jsem velice rád, že se nám společně s obcí Nové Heřminovy daří najít shodu v přípravě kompenzačních opatření, která umožní rozvoj obce a zvýší komfort bydlení místním obyvatelům. Obec Nové Heřminovy připravuje nový územní plán, do kterého již tato kompenzační opatření mohou být zahrnuta,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU ČSL).
Do pololetí roku 2026 se předpokládá zajištění kompletního majetkoprávního vypořádání pro tuto stavbu včetně případného vyvlastnění posledních nemovitostí. Povolení záměru v právní moci se předpokládá ve II. pololetí roku 2026. Dále se předpokládá, že výběr zhotovitele včetně podpisu smlouvy o zhotovení vodní nádrže Nové Heřminovy bude ukončen do pololetí roku 2027 a staveniště bude předáno zhotoviteli ve III. čtvrtletí roku 2027. Přípravné stavební práce, které byly zahájeny již v minulých letech demolicemi objektů, budou pokračovat až do roku 2028 včetně, kdy zahájíme hlavní stavební práce. Jejich provádění se předpokládá v letech 2029 až 2032. Poté bude zahájeno zkušební napouštění, resp. zkušební provoz, s následným provedením dokončovacích prací, zejména terénních a vegetačních, a to v průběhu roku 2033. Vodní dílo by mohlo být uvedeno do běžného provozu včetně zpracování manipulačního řádu a jeho připojení do vodohospodářské soustavy v povodí Odry do prosince roku 2033.
„Ihned po souhlasném stanovisku občanů Nových Heřminov k výstavbě přehrady byla zřízena pracovní skupina, která řeší konkrétní požadavky obou stran. Na setkáních řešíme vazby navrženého projektu na obec, například řešení vyvolaných investic, jako jsou vybudování nového fotbalového hřiště nebo třeba navazující protipovodňovou ochranu obce včetně části Kunov. Mám zájem na tom, aby vedení obce bylo předem důkladně seznámeno s průběhem stavby včetně časového harmonogramu. Chci také věnovat pozornost požadavkům ekologů z hnutí Děti Země, se kterými jsem se sešel a našel shodu na jejich dořešení právě v této fázi,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Petr Birklen.
Rozhodnutí o umístění stavby vodní nádrže Nové Heřminovy bylo potvrzeno Ministerstvem pro místní rozvoj 19. prosince 2024. Vodní dílo Nové Heřminovy je součástí souboru protipovodňových opatření. Mezi další stavby patří malé vodní nádrže, které jsou až na jednu nádrž (Stěbořice) zhotoveny, nebo úpravy toku Opavy, kde se předpokládá jejich postupná realizace přes obce Zátor a Brantice a město Krnov od roku 2025 do roku 2035. V současné době probíhají zadávací řízení na zhotovitele opatření pod přehradní hrází a v Zátoru-Loučkách s předpokladem zahájení stavebních prací v letošním roce. Již nyní se ze souboru úprav toku Opavy modernizuje jez Brantice, dokončen bude v roce 2026. Soubor protipovodňových opatření je určen na ochranu údolí řeky Opavy proti stoleté vodě včetně. Účinnost opatření je stanovena na horní Opavu, tj. po soutok řeky Opavy s Moravicí na dolním konci města Opavy.
Ředitelství silnic a dálnic ČR řeší přeložku silnice I/45 kolem zátopy nádrže Nové Heřminovy, kde se předpokládá, že v průběhu roků 2025 a 2026 bude zajištěno kompletní majetkoprávní vypořádání. Stavební práce se předpokládají v letech 2027 až 2030. Navrhované stavební práce přeložky I/45 jsou koordinovány s výstavbou údolní nádrže Nové Heřminovy.
