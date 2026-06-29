Prefa Brno: Beton balancuje mezi realitou a environmentální udržitelností

Beton patří mezi nejdůležitější materiály, jaké kdy lidstvo vytvořilo. Jeho princip znali už staří Římané, kteří dokázali stavět přístavy, akvadukty a kupole, jež přežily dvě tisíciletí. Moderní beton, jak ho známe dnes, vznikl v 19. století a stal se základem celé průmyslové civilizace. Od mostů a tunelů přes bytové domy až po kritickou infrastrukturu. Bez betonu by dnešní svět jednoduše neexistoval.
Přestože se často mluví o hledání ekologičtějších alternativ, zatím neexistuje materiál, který by dokázal nabídnout stejnou kombinaci pevnosti, trvanlivosti, dostupnosti a ceny, jakou nabízí beton. Ano, má své environmentální náklady, ale jeho fyzikálně‑chemické vlastnosti jsou natolik unikátní, že jakákoli plnohodnotná náhrada je zatím spíše vizí než realitou.
Tradičním a respektovaným výrobcem betonových prefabrikátů u nás je PREFA Brno, a.s., společnost s více než šedesátiletou historií a širokým portfoliem výrobků pro pozemní i inženýrské stavby. Firma dlouhodobě investuje do modernizace výroby, optimalizace procesů a snižování environmentální zátěže. Snaží se využívat úspornějších technologií, efektivnější logistiky, dbá na kvalitu vstupních surovin.
Právě zde však vzniká zásadní rozpor. Snaha o ekologičtější výrobu se často dostává do příkrého konfliktu s požadavky na kvalitu, funkčnost a cenovou dostupnost, které jsou pro existenci firmy doslova životně důležité. PREFA Brno se tak pohybuje na tenké hraně mezi dvěma legitimními očekáváními. Na jedné straně je zde společenský tlak na environmentální udržitelnost, na druhé straně povinnost dodávat výrobky, které splní přísné normy, vydrží desítky let a zůstanou ekonomicky dostupné. Jejich přístup ukazuje, že skutečná udržitelnost není o jednoduchých řešeních, ale o hledání rovnováhy mezi tím, co je žádoucí, a tím, co je technicky a ekonomicky možné.
Kvalitní vstupy znamenají kvalitní beton
Kvalitní beton začíná u kvalitního kameniva. Jeho parametry určuje norma ČSN EN 12620. Beton potřebuje materiál, který je pevný, čistý a málo nasákavý, bez příměsí jílu, prachu nebo organických nečistot. Ty totiž zhoršují pevnost, zvyšují spotřebu cementu i chemických přísad a komplikují zpracování směsi. Význam má i tvar zrn. Příliš plochá nebo jehlicovitá zrna zhoršují hutnění a pevnost. Některé horniny mohou navíc reagovat s alkáliemi v cementu, což vede k nežádoucí alkalicko‑křemičité reakci.
Ačkoliv se může zdát, že kameniva je v Česku dost, skutečnost je podstatně složitější. Polovina až 60 % ložisek má životnost nejvýše deset let, nové lomy prakticky nevznikají a povolovací procesy trvají i přes deset let. Spotřeba přitom roste. České stavebnictví potřebuje přes 60 milionů tun kameniva ročně a velké infrastrukturní projekty si berou až 40 % produkce. K tomu se přidává výrazná regionální nerovnováha: některé oblasti, například Vysočina, mají kritický nedostatek štěrkopísku a jsou závislé na dovozu.
Nedostatek kvalitních lokálních zdrojů vede k prodlužování přepravních vzdáleností. A to má přímý dopad na cenu i ekologickou stopu betonu. Pouhé navýšení průměrné přepravní vzdálenosti o 30 kilometrů znamená podle odborných propočtů více než 2,5 milionu tun CO₂ ročně navíc. Chce-li výrobce betonu plnit požadavky zákazníků, musí takto řešit horší kvalitu vstupních surovin, tím pádem ale i rostoucí logistické náklady, které se promítají do ceny a následně i zvyšující se environmentální zátěž.
Písek
Zatímco kamenivo tvoří kostru betonu, písek je jeho jemná frakce, která zásadně ovlivňuje zpracovatelnost i výsledné vlastnosti. Betonářský písek musí být praný, frakce 0/4 mm, s přesně definovanou zrnitostí a minimem jemných částic. Jakékoli množství jílu je problém: váže vodu, mění konzistenci směsi, zhoršuje přilnavost cementového tmelu a zvyšuje spotřebu plastifikátorů. Výsledkem je beton, který se hůře zpracovává a může mít nižší pevnost. Pro výrobce prefabrikátů, jako je PREFA Brno, je proto stabilní kvalita písku rozhodující.
V Česku najdeme několik pískoven. Jejich kapacita je však omezená a regionální dostupnost nerovnoměrná. V některých oblastech je kvalitního písku nedostatek, jinde se těží materiál s vyšším obsahem jílu, který je pro beton problematický. Výrobci tak musí řešit nejen kvalitu, ale i logistiku. Právě ta se v posledních letech stává jedním z nejvýznamnějších nákladových faktorů.
Stejně jako u kameniva platí, že čím dál se musí písek vozit, tím dražší je výroba betonu. Praný písek je navíc technologicky náročnější na výrobu, a tedy dražší už na vstupu. Pokud region nemá kvalitní lokální zdroj, prodlužuje se doprava, rostou náklady a zvyšuje se ekologická stopa. Pro PREFU Brno to znamená, že dostupnost kvalitního písku přímo ovlivňuje konzistenci směsí, spotřebu chemických přísad, stabilitu výroby i výslednou cenu výrobků.
Věc zatím řešení hledá
Výroba betonu dnes stojí mezi dvěma světy, které se navzájem potřebují, ale zároveň si odporují. Trh požaduje vysokou kvalitu, dlouhou životnost a dostupnou cenu. Společnost a regulace zase tlačí na snižování environmentální zátěže. Jenže právě tam, kde se tyto požadavky potkávají, vzniká největší napětí: ekologičtější řešení jsou často dražší, technologicky náročnější nebo narážejí na limity dostupných surovin. A naopak — tlak na nízkou cenu vede k používání horších vstupů, delším přepravním trasám a vyšší uhlíkové stopě.
Je zřejmé, že tento rozpor nemůže řešit samotný výrobce. Aby bylo možné environmentální náklady skutečně snižovat, musí vzniknout podmínky, které to umožní. Ať chceme, nebo ne, k výrobě tohoto zatím nenahraditelného materiálu potřebujeme kámen i písek. Budou tedy třeba nové lomy a pro ně rychlejší a předvídatelnější povolovací procesy. Bude třeba podpora modernizace těžby a zpracování surovin, investice do recyklačních technologií, ale také realistická regulace, která zohlední fyzikální limity materiálu, bez něhož se stavebnictví neobejde. Teprve kombinace těchto kroků může vytvořit prostředí, kde se kvalita, cena a udržitelnost přestanou vzájemně vylučovat, a kde bude možné vyrábět beton, který obstojí jak technicky, tak ekologicky.
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