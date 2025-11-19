Může biomasa významně pomoci s náhradou uhlí při výrobě elektřiny a tepla v roce 2030?

Čeští a rakouští akademici i odborníci z praxe diskutovali dne 11. 11. 2025 na mezinárodním semináři spolupořádaném Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem potenciál biomasy a biopaliv dekarbonizovat teplo, elektřinu a dopravu v souvislosti s evropskými klimatickými cíli pro roky 2030 a 2050.
V roce 2025 se střední Evropa blíží ke klíčovým milníkům na cestě k dosažení klimatických cílů pro roky 2030 a 2050. Biomasa – pevná, kapalná a plynná (biometan) – hraje klíčovou roli v dekarbonizaci tepla, stabilizaci energetického systému, poskytování agregačních a flexibilních služeb, nahrazování fosilních paliv v průmyslu a dekarbonizaci dopravy prostřednictvím pokročilých biopaliv. Diskusní seminář organizovaný Česko-rakouskou expertní skupinou pro energetiku (která byla vládami obou zemí jmenována už v roce 2002) ve spolupráci s UJEP, FEL ČVUT a TU ve Vídni, se zaměřil na to, jak mobilizovat udržitelné domácí zdroje biomasy (mj. i zbytky, odpady nebo vedlejší produkty zemědělství a lesnictví), jaké jsou limity dostupnosti biomasy, a na to, jak bioenergie doplňuje solární a větrnou energii tím, že poskytuje flexibilní kapacitu, včetně agregovaných portfolií a virtuálních elektráren pro vyvažování systému.
Během semináře byla zvláštní pozornost věnována využití biomasy pro dálkové vytápění a dopravu a otázkám energetické legislativy, která se v současné době mění. „Široce byla diskutována také role biomasy v energetickém mixu České republiky a Rakouska z pohledu současnosti a budoucnosti. Jsme rádi, že takto důležitá témata přišli diskutovat renomovaní odborníci jak z České republiky, tak Rakouska. Diskusního semináře se zúčastnilo přes 40 lidí, což nás jako organizátory moc těší,“ uvedl po akci Dr. Jiří Louda, tajemník Česko-rakouské expertní skupiny pro energetiku a vědecký pracovník FSE UJEP.
S produkcí energie z obnovitelných zdrojů také úzce souvisí její efektivní skladování. A právě k tomuto tématu měl úvodní přednášku Ing. Tomáš Kubina z Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ. O roli biomasy pro sektor teplárenství hovořil Dr. Martin Hájek z Teplárenského sdružení ČR. První z rakouských přednášejících, prof. Amela Ajanovic z Technické univerzity ve Vídni, měla příspěvek zaměřený na biopaliva v dopravě a jejich budoucnost pro dekarbonizaci. O biopalivech a perspektivě využívání biomasy obecně si mohli účastníci vyslechnout prezentaci od prof. Jaroslava Knápka z FEL ČVUT.
S biopalivy souvisel také příspěvek doc. Josefa Trögla z FŽP UJEP, jež nesl název „Od kontaminace ropou k biopalivům“ a představil výsledky výzkumu týmu UJEP s rostlinou Miscanthus x giganteus (ozdobnice obrovská) na kontaminovaných půdách a potenciálu energetického využití biomasy z této rostliny. Ing. Karl Frank Radosits z Technické univerzity ve Vídni ukázal výsledky společného česko-rakouského výzkumu z oblasti agrovoltaiky. Ing. Jan Habart z Českého sdružení pro biomasu hovořil o aktuálních výzvách CZ BIOM, kterým sektor biomasy v České republice čelí.
Na diskusním semináři vystoupili také zástupci státní správy z ČR a Rakouska. Ing. Tomáš Smejkal z Ministerstva průmyslu a obchodu přednášel na téma legislativního rámce pro bioenergii. O roli biomasy v rakouském energetickém mixu pak hovořila Dr. Bettina Bergauer z rakouského ministerstva hospodářství, energetiky a cestovního ruchu. Program uzavřel prof. Reinhard Haas z Technické univerzity ve Vídni s příspěvkem „Udržitelný ekonomický potenciál biomasy v Rakousku.“
Prezentace z diskusního semináře budou k dispozici na webových stránkách www.energy-europe.org
Tato aktivita je na UJEP realizována v rámci projektu Trvale udržitelná energetická politika v Evropě v roce 2025 financovaného z dotace poskytnuté Ministerstvem zahraničních věcí ČR.
Diskusní seminář proběhl v rámci dlouhodobé spolupráce tzv. Česko-rakouské expertní skupiny pro energetiku (CZ-AT EEG) s Institutem pro ekologickou a ekonomickou politiku UJEP, FEL ČVUT a Technickou univerzitou ve Vídni.
Komentáře