MPO vydalo seznam veřejně přístupných dobíjecích stanic

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje seznam veřejně přístupných dobíjecích stanic na základě Evidence vedené podle §6 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách.
Stav k 31. 12. 2025
Seznam je průběžně aktualizován.
K 31. 12. 2025 obdrželo ministestrvo průmyslu a obchodu od vlastníků příp. provozovatelů zejména veřejných dobíjecích stanic přihlášky a eviduje tak v provozu 3 652 dobíjecích stanic, které nabízejí 6 440 dobíjecích bodů k dobíjení elektromobilů nebo plug-in hybridů. Vysoce výkonných dobíjecích bodů, tzn. dobíjecích bodů s maximálním výstupním výkonem vyšším než 22 KW, je 2 637.
Seznam je zveřejňován ve formátu XLSX, ve stavu, jak byly údaje oprávněnými osobami nahlášeny.
Interaktivní vizualizace evidovaných stanic je k dispozici ve statistikách na webových stránkách www.cistadoprava.cz.
