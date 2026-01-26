Skupina ČEZ si výrazně polepšila v mezinárodním ESG hodnocení od renomované organizace CDP

Skupina ČEZ si polepšila v ESG hodnocení u CDP, jedné z nejvýznamnějších světových organizací zaměřených na posuzování společností, měst, regionů i států z pohledu udržitelného rozvoje. V klíčové kategorii zaměřené na ochranu klimatu získala známku A-, tedy v českém kontextu za jedna mínus.
CDP sleduje dopady firem z pohledu klimatu, hospodaření s vodou a péči o lesy. Její nezávislé hodnocení využívá přibližně 750 investorů po celém světě. Skupina ČEZ pokračuje v postupném zlepšování svého ESG ratingu, tedy hodnocení nefinančních ukazatelů z oblasti životního prostředí, sociálních aktivit a transparentního řízení a správy společnosti. Na tento typ parametrů se v posledních letech zaměřují investoři, banky či pojišťovny, protože jsou důležitým indikátorem toho, zda je byznys dané společnosti dlouhodobě udržitelný. Lepší ESG skóre tak otevírá dveře například k výhodnějším podmínkám financování či pojistných smluv.
Nejnovější úspěch v hodnocení zaznamenala Skupina ČEZ u mezinárodní neziskové organizace CDP (dříve Carbon Disclosere Project), která hodnotí více než 22 tisíc společností ze 130 zemí a jejíž data jsou klíčová pro stovky globálních investorů. V oblasti boje proti klimatickým změnám v roce 2025 poskočila Skupina ČEZ o tři příčky ze známky C na hodnotu A-. Vzhledem ke škále od A do D- se tak dá výsledek přirovnat ke školní známce 1-.
„Výroba čisté a dostupné energie šetrnější k životnímu prostředí i lidem je jedním z pilířů naší strategie. Jsem moc ráda, že renomované zahraniční organizace naše kroky oceňují. Známkou A- se můžeme směle měřit s těmi nejlépe hodnocenými evropskými energetikami,“ uvádí členka představenstva a Chief Sustainability Officer ČEZ Michaela Chaloupková.
Ke zlepšení „známky za klima“ přispěly zejména informace ze Zprávy o udržitelnosti za rok 2024 zpracované v souladu s novými evropskými standardy a detailní zmapování a popis rizik a příležitostí v návaznosti na strategii Čistá energie zítřka. CDP rovněž ocenilo detailnější vykazování nepřímých emisí ze spotřeby energií.
CDP rovněž loni hodnotila ČEZ z pohledu efektivního a udržitelného hospodaření s vodními zdroji – v této oblasti obdržela společnost známku B (tedy dvojku), což je také zlepšení oproti poslední hodnotě na úrovni C. Poslední hodnocenou oblastí je péče o lesy a jejich ochrana, kde hodnocení zůstalo beze změny na známce C. V této kategorii ČEZ plní všechny zákonné požadavky, mnohem více se ale soustředí na výše uvedené oblasti ochrany ovzduší a hospodaření s vodou.
Úspěšný rok 2025
Skupina ČEZ si v loňském roce dobře vedla také u dalších mezinárodních ratingových agentur. Například u S&P Global, která hodnotí přibližně 4 600 globálních firem, se zlepšila o 9 bodů na celkových 62 ze 100. V loňském roce také obhájila vysokou úroveň ratingu AA u agentury MSCI a mírné zlepšení zaznamenala i u agentury Morningstar Sustainalytics. Podle společnosti CSRHub, která hodnotí více než 43 000 společností agregací ratingů od desítek agentur a organizací do jediného parametru, spadá ČEZ aktuálně mezi 6 % nejlépe hodnocených společností na světě (hodnota publikovaná v prosinci 2025).
Hodnocení ESG parametrů od mezinárodních ratingových agentur a jasné plány v dekarbonizaci jsou důležité například pro banky. První úvěrovou linku vázanou na ESG rating uzavřela Skupina ČEZ v létě 2023, aktuálně má u šesti bank v rámci úvěrů vázaných na ESG možnost čerpat až 30 miliard korun. Od roku 2022 ČEZ také vydal celkem čtyři emise dluhopisů vázaných na udržitelnost (konkrétně na cíl emisní intenzity skleníkových plynů v roce 2025 nebo 2030) v celkové hodnotě 2,9 miliardy euro.
V loňském roce také Skupina ČEZ obdržela ocenění ESG Transparency Award 2025 udělované mezinárodní organizací pro výzkum trhu EUPD Research za rozsah a otevřenost v reportování a komunikaci dat týkajících se udržitelnosti. Díky celkovému skóre 97 % se dostala na úroveň Excellence, kam patří společnosti s více než 75% hodnocením. Dosažený výsledek navíc znamená, že se stala Leading Company, tedy nejlepší společností ve své kategorii (podle regionu, průmyslového odvětví i podle počtu zaměstnanců).
Komentáře