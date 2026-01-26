Rok 2025 patřil k nejteplejším, přinesl však pozitivní obrat v energetice, informuje CzechGlobe

Rok 2025 patřil mezi tři nejteplejší roky v historii měření, informuje CzechGlobe v přehledu Intersucho. Podle osmi nezávislých globálních teplotních datových sad dosáhla průměrná globální teplota přibližně 1,44 °C nad předindustriální úrovní.
Globální emise oxidu uhličitého z fosilních paliv se v roce 2025 zvýšily přibližně o 1,1 % a dosáhly historického maxima. Rok 2025 však zároveň zaznamenal obrat v energetice: výroba elektřiny z uhlí meziročně klesla současně v Číně i Indii, a to poprvé po více než padesáti letech.
Stav klimatu v roce 2025: Mezi třemi nejteplejšími roky a rekordně teplými oceány
Rok 2025 se tak podle různých zdrojů umístil jako druhý nebo třetí nejteplejší rok od začátku systematických pozorování v polovině 19. století. Zásadním rysem roku 2025 byla rekordní tepelná energie akumulovaná v oceánech. Oceány absorbují více než 90 % přebytečného tepla zachyceného v klimatickém systému v důsledku rostoucích koncentrací skleníkových plynů. Vědecká studie ukazuje, že obsah tepla v oceánech do hloubky 2 000 m dosáhl v roce 2025 rekordní hodnoty, s meziročním nárůstem přibližně 23 zettajoulů nad úroveň z roku 2024, což je zhruba 39násobek veškeré energie vyrobené lidstvem za celý rok.
Asi třetina oceánů byla mezi třemi nejteplejšími oblastmi v historii měření a více než polovina mezi pěti nejteplejšími. Dlouhodobá data zároveň ukazují zřetelné zrychlení akumulace tepla v oceánech po roce 1990. Obsah tepla v oceánech je přitom považován za jeden z nejrobustnějších ukazatelů změny klimatu, protože je méně ovlivněn krátkodobou přirozenou variabilitou než povrchové teploty.
Povrchové teploty: výrazné oteplení pevnin a lokální extrémy
Globální povrchové teploty se v roce 2025 pohybovaly v rozmezí 1,33–1,53 °C nad předindustriální úrovní v závislosti na použité datové sadě. Teploty nad pevninami, kde žije většina světové populace a kde se nejvýrazněji projevují dopady klimatické změny, dosáhly přibližně 2 °C nad předindustriální úrovní, což představuje druhý nejvyšší zaznamenaný rok po roce 2024. Teploty oceánského povrchu byly zhruba 1 °C nad předindustriální úrovní, mírně nižší než rekordní hodnoty z roku 2024 v důsledku slábnoucího jevu El Niño. Od roku 1970 se pevniny oteplují přibližně o 70 % rychleji než oceány a zhruba o 40 % rychleji než globální průměr. Posledních jedenáct let zároveň patří mezi jedenáct nejteplejších let v historii měření.
Ačkoli byl rok 2025 globálně „pouze“ druhým či třetím nejteplejším rokem, v řadě regionů došlo k rekordním teplotám. Oblasti, kde žije přibližně 9 % světové populace (asi 770 milionů lidí), zaznamenaly svůj historicky nejteplejší rok, zejména v částech Asie včetně části Číny. Na planetě se v roce 2025 nevyskytla žádná oblast, která by zaznamenala rekordně nízké roční teploty.
Skleníkové plyny dosáhly maxim, mořská hladina stoupá a led ubývá
Koncentrace hlavních skleníkových plynů – oxidu uhličitého (CO₂), metanu (CH₄) a oxidu dusného (N₂O) – dosáhly v roce 2025 nových historických maxim. Tyto plyny jsou hlavní příčinou akumulace tepla v klimatickém systému. Podle souhrnné zprávy Global Carbon Budget 2025 se globální emise oxidu uhličitého z fosilních paliv v roce 2025 zvýšily přibližně o 1,1 % a dosáhly historického maxima. Odhadované emise z fosilních paliv činí 38,1 miliardy tun CO₂.
Přestože v řadě zemí pokračuje dekarbonizace energetických systémů a rozvoj obnovitelných zdrojů, tento pokrok zatím nestačí vykompenzovat rostoucí globální poptávku po energii. Emise CO₂ spojené se změnami ve využívání půdy, zejména s odlesňováním, jsou v roce 2025 odhadovány na přibližně 4,1 miliardy tun CO₂, což představuje pokles oproti předchozímu roku. Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře má v roce 2025 dosáhnout 425,7 ppm, což je přibližně 52 % nad předindustriální úrovní. Navzdory meziročnímu kolísání emisí koncentrace CO₂ v atmosféře nadále roste, protože emise dlouhodobě převyšují schopnost přírodních systémů uhlík pohlcovat.
S růstem teplot pokračovalo i zrychlování vzestupu hladiny moří, způsobené kombinací tepelné roztažnosti oceánů, tání ledovců a ledových štítů a nadměrným čerpáním podzemních vod. Úbytek hmoty světových ledovců a grónského ledového štítu dosáhl v roce 2025 nových rekordních hodnot a významně přispěl ke zvyšování hladiny oceánů. Grónsko zaznamenalo již 29. po sobě jdoucí rok s celkovou ztrátou ledu. Rozsah mořského ledu zůstal velmi nízký. Arktický mořský led dosáhl nejnižší zimní maximální rozlohy v historii měření a desáté nejnižší letní minimální rozlohy, zatímco v Antarktidě byla zaznamenána třetí nejnižší minimální rozloha mořského ledu.
Pokračující růst emisí a vliv El Niño
Mimořádné teplo v letech 2023–2025 bylo výsledkem kombinace pokračujícího růstu emisí skleníkových plynů, poklesu emisí ochlazujících aerosolů (zejména oxidu siřičitého), přirozené klimatické variability spojené s jevem El Niño a zvýšené sluneční aktivity. Analýzy ukazují, že přechod od El Niño k La Niña v roce 2025 vysvětluje většinu mírného poklesu teplot oproti roku 2024 a že bez tohoto vlivu by rok 2025 pravděpodobně byl nejteplejším rokem v historii.
Po odeznění silného jevu El Niño v letech 2023–2024, který způsobil výrazné sucho a teplo v mnoha regionech, se v roce 2025 schopnost suchozemských ekosystémů pohlcovat CO₂ obnovila přibližně na úroveň před tímto obdobím. Zpráva však zároveň upozorňuje, že klimatická změna dlouhodobě oslabuje jak suchozemské, tak oceánské uhlíkové pohlcování.
Podle analýzy Global Carbon Budget přibližně 8 % nárůstu koncentrace CO₂ v atmosféře od roku 1960 souvisí přímo s oslabováním přírodních pohlcovačů vlivem klimatické změny. Kombinace oteplování a změn ve využívání krajiny navíc v některých regionech vedla k zásadní změně role ekosystémů: jihovýchodní Asie a rozsáhlé oblasti tropických lesů v Jižní Americe se vlivem klimatické změny a odlesňování posunuly z role pohlcovačů CO₂ do role zdrojů emisí. Pozorované teploty v roce 2025 zároveň velmi dobře odpovídají středním odhadům klimatických modelů používaných v poslední hodnoticí zprávě IPCC (AR6), což potvrzuje, že aktuální vývoj klimatu je v souladu s projekcemi při pokračujícím růstu emisí.
