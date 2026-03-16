Stovky tun baterií z e-cigaret končí v českých popelnicích. Ohrožují třídicí linky a zatěžují přírodu, varuje MŽP

Trh s jednorázovými elektronickými cigaretami zažil v posledních pěti letech bezprecedentní boom. S rostoucí popularitou těchto výrobků však dramaticky narůstá i množství nebezpečného odpadu. V Česku se ročně spotřebují desítky milionů kusů obsahující stovky tun baterií.
Většina uživatelů je však chybně vyhazuje do směsného odpadu, čímž riskují vznik požárů a ztěžují recyklaci vzácných surovin. Potvrdily to i nedávné kontroly ČIŽP a hasičů v odpadových provozech. Situaci má změnit nové nařízení EU, podle kterého budou muset mít e-cigarety od roku 2027 vyměnitelné baterie, jinak je nebude možné uvádět na trh.
Zatímco dříve trhu dominovaly znovupoužitelné systémy, dnes jsou hitem jednorázová zařízení. Ta jsou sice uživatelsky přívětivá, ale z pohledu ekologie představují značnou zátěž. „Každá jednorázová e-cigareta je komplexním elektrozařízením obsahujícím čipy, senzory, topnou spirálu a především nabitou baterii. Právě ta může být při nesprávné likvidaci velmi nebezpečná. Apelujeme proto na spotřebitele, aby využili sběrnou síť. Zařízení lze vrátit v místě prodeje, odložit do červených kontejnerů na drobné elektro nebo odevzdat ve sběrném dvoře,“ upozorňuje ministr životního prostředí Igor Červený.
Podle dat kolektivního systému ECOBAT končí většina těchto výrobků v komunálním odpadu. Uživatelé si často neuvědomují, že vyhazují funkční elektrozařízení, které se stává odpadem v extrémně krátkém čase. Recyklace elektronických cigaret je navíc technologicky velmi náročná a nákladná. „Jednorázové elektronické cigarety v žádném případě nepatří do běžného koše ani do žlutého kontejneru na plasty. Při mechanickém poškození v popelářských vozech nebo na třídicích linkách dochází ke vznícením baterií, což ohrožuje pracovníky odpadových společností a může způsobit značné škody,“ dodává ředitel odboru cirkulární ekonomiky a odpadů MŽP Jan Maršák.
Závažnost situace potvrzují i výsledky nedávné kontrolní akce České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Hasičského záchranného sboru ČR. Inspektoři během kontrol v odpadových provozech zaznamenali rostoucí výskyt drobné elektroniky a baterií, včetně poškozených zařízení přímo na aktivních plochách skládek, což představuje okamžitý iniciační zdroj požáru. „Naše zjištění potvrzují, že porušování provozních řádů má přímý dopad na riziko vzniku požáru a může komplikovat následný zásah jednotek HZS. Velký vliv má také chování některých spotřebitelů, kteří vyhazují elektroodpad do komunálního odpadu,“ vysvětlil Oldřich Jarolím, ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence ČIŽP s tím, že bez důsledného třídění ze strany spotřebitelů nelze tato rizika účinně snížit.
Povinnosti výrobců a legislativní změny
Každý dovozce či výrobce, který uvádí tyto výrobky na český trh, má zákonnou povinnost zajistit jejich zpětný odběr a být zapsán v Seznamu povinných osob pro baterie a elektrozařízení vedeném MŽP v Informačním systému odpadového hospodářství (VISOH). Při nesplnění těchto povinností hrozí vysoké sankce.
Budoucnost jednorázových modelů v jejich současné podobě je nejistá. Podle nařízení Evropské unie (2023/1542) o bateriích budou muset výrobci do 18. února 2027 zajistit, aby byly baterie ve vybraných elektronických zařízeních, včetně e-cigaret, snadno vyjímatelné a vyměnitelné samotnými uživateli. Výrobky, které toto kritérium nesplní, nebude možné po tomto datu uvádět na trh.
