03/2025

Jak se vyvíjí energetická dovozní závislost České republiky

16. 3. 2026| zdroj: MPO0

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí v Odboru strategie a mezinárodní spolupráce v energetice Ministerstva průmyslu a obchodu připravilo informaci o energetické dovozní závislosti České republiky v rozmezí let 2014–2024.

Celková energetická dovozní závislost České republiky v posledním desetiletí měla rostoucí trend, který se zmírnil až v posledních letech. Z hodnoty 30,2 % v roce 2014 vzrostla na hodnotu 39,5 % v roce 2024. Ve srovnání se zeměmi EU 27 patřila Česká republika mezi země s nízkou energetickou dovozní závislostí (sedmá nejnižší). Změny v diverzifikaci zdrojů související s válkou na Ukrajině vedly k tomu, že energetická dovozní závislost České republiky na Rusku klesla z předválečné hodnoty 23,9 % na 11,3 % v roce 2024. Stále se však jednalo o zemi, na které byla naše země nejvíce energeticky dovozně závislá.

Dovozní závislost pevných fosilních paliv postupně vzrostla z -4,5 % v roce 2014 na 8,6 % v roce 2024. Česká republika je téměř výhradně závislá na dovozu zemního plynu a surové ropy. Ukazatel dovozní závislosti u těchto komodit se pohyboval okolo hodnoty 100 % s meziročními výkyvy způsobenými změnou stavu zásob. Dovozní závislost v roce 2024 pro zemní plyn činila 84,2 %, pro surovou ropu 99,0 %.

