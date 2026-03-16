Temelín čeká rozsáhlá modernizace elektrických systémů. Obměna se týká stovek rozvaděčů

Jaderná elektrárna Temelín zahajuje přípravy na jednu z největších technologických obměn v oblasti elektroinstalací od začátku provozu. Rozsáhlou zakázku zajistí mezi lety 2028 až 2032 dceřiná firma Skupiny ČEZ ŠKODA JS.
Výměna 172 nízkonapěťových rozvaděčů a více než 700 rozvaděčových polí čeká od roku 2028 Jadernou elektrárnu Temelín. „Elektřina je pro provoz a bezpečnost elektrárny naprosto klíčová. Musíme ji umět nejen bezpečně vyrobit, ale také ji dopravit k našemu zařízení, které zajišťuje provoz i bezpečnost elektrárny. V oblasti elektroinstalací je to pro nás nejdůležitější záměna od začátku provozu,“ říká Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Moderní technologie pro vyšší spolehlivost
Pro Jadernou elektrárnu Temelín je záměna důležitá především z hlediska dlouhodobě bezpečného a stabilního provozu. „Do obou českých jaderných elektráren investujeme v průměru kolem sedmi miliard korun ročně, s cílem zajistit bezpečný, efektivní a tím pádem i dlouhodobý provoz. A modernizace rozvaděčů a souvisejícího zařízení právě do této oblasti patří,“ dodává Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika
Pro ŠKODA JS jde o klíčovou zakázku
Zakázku v hodnotě přes 800 miliónů korun získala ve výběrovém řízení plzeňská ŠKODA JS. Také pro ni jde o zásadní projekt v oblasti inženýringu. „Získání této zakázky je pro nás potvrzením, že dokážeme splnit ty nejpřísnější požadavky na technická řešení i kvalitu v jaderné energetice. Naše odborné týmy zajistí kompletní inženýring, projektovou dokumentaci i koordinaci samotné montáže a zkoušek přímo v prostředí elektrárny,“ dodává František Krček, generální ředitel ŠKODA JS a.s. ČEZ obě jaderné elektrárny průběžně modernizuje s cílem zajistit jejich minimálně šedesátiletý provoz. Jen v Temelíně na letošní rok naplánoval 238 investičních akcí v hodnotě 3,8 miliard korun.
