Monitoring průmyslové ekologie | 3. - 9. 1. 2026

MONITORING 3. - 5. 1. 2026
Odpady:
Svozy vánočních stromků v Hradci Králové začnou po Novém roce
| Komunalniekologie.cz |
Po Novém roce zahájí Hradecké služby pravidelné svozy vánočních stromků z veřejných stanovišť, a to už od pondělí 5. ledna.
Sazby v Brně za odvoz odpadu nebo tepelnou energii budou v roce 2026 stejné jako letos
| Komunalniekologie.cz |
Zdražování v příštím roce zasáhne vodné, stočné a poplatek za psy v Novém Lískovci. Ostatní položky pro Brňany zůstanou beze změny.
Odpadová turistika se nevyplácí. Viníkům ze Šumperska hrozí od Mohelnice tučné pokuty
| iDNES.cz |
Pod bedlivým dohledem kamer už nejsou jen frekventovaná náměstí, křižovatky nebo dětská hřiště. V Mohelnici na Šumpersku nově střeží i popelnice. Obyvatelům sídlišť v desetitisícovém městě totiž plní kontejnery odpadem i lidé z okolí.
Zlínský kraj předloni vyprodukoval téměř 285 tisíc tun odpadu. Na jednoho obyvatele připadlo 490 kilogramů
| iROZHLAS.cz |
Produkce komunálního odpadu ve Zlínském kraji v roce 2024 meziročně vzrostla o 22 767 tun téměř na 284 319 tun. Obdobný trend předloni vykázalo dalších 11 krajů. Naopak ve dvou krajích objem komunálního dopadu v meziročním srovnání klesl.
Ovzduší:
Nejlepší kvalita ovzduší o novoroční půlnoci v novodobé historii
| Prumyslovaekologie.cz |
Silvestr 2025/2026 byl z pohledu kvality ovzduší nejlepším přelomem roku minimálně za posledních 22 let. Hodnoty koncentrací částic PM10 se pohybovaly výrazně níže, než je během období kolem novoroční půlnoci obvyklé.
Globální emise oxidu uhličitého už (možná) klesají
| Osel.cz |
Stoupáme? Ne, klesáme! Tak nějak na sebe pokřikují v koši balónu hrdinové v úvodu románu Tajuplný ostrov. Stejnými slovy se dohadují experti o globálních emisích oxidu uhličitého.
Energie:
Po poklesu cen v roce 2025 zůstává evropský trh s plynem citlivý na globální rizika
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropské ceny zemního plynu v roce 2025 pokračovaly v kolísavém, ale celkově sestupném trendu. Držely se výrazně níže než během energetické krize let 2021–2022.
ČEZ Prodej od 1. ledna zlevňuje elektřinu i plyn pro 1,6 milionu domácností
| Prumyslovaekologie.cz |
Nový rok přináší českým domácnostem nižší ceny za energie. ČEZ Prodej zlevňuje ceníky 1,6 milionu zákazníků se smlouvami na dobu neurčitou, všem zákazníkům bez rozdílu navíc promítne do záloh snížení regulovaných cen elektřiny.
Energie budou levnější. Díky dodavatelům i státu, který na sebe vezme poplatky za obnovitelné zdroje
| iROZHLAS.cz |
Úspory na účtech za elektřinu i plyn zaznamenala v roce 2025 velká část zákazníků v Česku. Jen na podzim zlevňovaly například ČEZ, PRE nebo Pražská plynárenská. Od nového roku má být ještě lépe.
Švédsko zahajuje novou éru jaderné energie: První žádost o státní podporu byla podána
| oEnergetice.cz |
Švédská vláda obdržela první žádost o státní podporu podle zákona určeného pro investice do nové jaderné energetiky. Žádost se týká projektu výstavby nových reaktorů v lokalitě Ringhals na poloostrově Värö.
Voda:
České Budějovice startují pilotní projekt dálkových odečtů v lokalitě Zavadilka a Haklovy Dvory
| Komunalniekologie.cz |
Vedení města se na jednom ze svých posledních zasedání v tomto roce rozhodlo zlepšit podmínky odečtu stavu spotřeb vody obyvatelům a současně s tím jim nabídnout možnost vetší kontroly a bezpečnosti ve spotřebě samotné.
Nejlevnější voda v Pelhřimově, nejdražší na Jihlavsku. Ceny na Vysočině se mění za svoz odpadu i za teplo
| iROZHLAS.cz |
Ve čtyřech z pěti největších měst Vysočiny bude od ledna pitná voda se stočným dražší o jedno až pět procent, platby klesnou jen obyvatelům Pelhřimova. Vysočinu čekají i další změny.
Za vodu i teplo zaplatí Češi letos víc. Velký průzkum srovnává, kde bude nejdráže
| iDNES.cz |
Život v Česku letos opět lehce podraží. V součtu dají domácnosti za nutné výdaje za vodu, teplo či odpady o jednotky tisíc korun víc. Redakce iDNES.cz to zjistila dotazem na všechna okresní a krajská města.
V Pardubickém kraji si domácnosti za vodu připlatí. Výjimkou je Vysoké Mýto nebo Skuteč
| iROZHLAS.cz |
Účty za vodu se v Pardubickém kraji od Nového roku zvednou. Většina vodáren zvýšila cenu vodného a stočného, jen výjimečně zůstanou poplatky stejné.
Chemie:
Evropská komise vyhlásila výzvu k poskytnutí podkladů k hodnocení nařízení o biocidních přípravcích
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise vyhlásila výzvu k poskytnutí podkladů k hodnocení nařízení o biocidních přípravcích (BPR), tzv. Call for Evidence. Cílem je získat podklady pro hodnocení BPR.
Životní prostředí a ekologie:
Babiš podle Havlíčka navrhne prezidentovi Turka jako ministra životního prostředí
| SeznamZpravy.cz |
Podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka premiér Babiš navrhne prezidentovi Filipa Turka jako ministra životního prostředí. Hlava státu ale opakovaně dává najevo, že Turkovo jmenování odmítá.
Překvapení u Šikmého kostela, průmyslové haly nepotřebují studii EIA
| iDNES.cz |
Průmyslová zóna Panattoni Smart Park, plánovaná na pozemcích okolo někdejšího dolu Barbora na Karvinsku, nepotřebuje zpracovávat studii EIA o vlivu na životní prostředí. Rozhodlo tak, zatím nepravomocně, ministerstvo životního prostředí.
Hledání úložiště jaderného odpadu může pokračovat. Obce u soudu s odporem proti průzkumu narazily
| Hospodarskenoviny.cz |
Obcím ze čtyř lokalit vytipovaných pro vznik hlubinného úložiště odpadu z jaderných elektráren se zatím nedaří tento záměr blokovat. A to i když zažalovaly rozhodnutí ministerstva životního prostředí o povolení geologického průzkumu.
Průmysl:
Těžký průmysl čeká nejistá sezona. Německo ale není ten skutečný strašák
| E15.cz |
Část českého mediálního prostoru od listopadu plní varovné zprávy o tom, že Němci chystají masivní podporu tamnímu těžkému průmyslu. Zpráva sama o sobě může působit jako uměle vytvořený bič na prolobování úlev pro zdejší průmysl.
Nálada v českém průmyslu je nejlepší za více než tři roky
| Novinky.cz |
Český průmysl zakončil loňský rok optimisticky. Index nákupních manažerů se totiž v prosinci hlavně díky vyšším zakázkám po pěti měsících zvýšil, a to z listopadových 48 bodů na 50,4 bodu. Je tak nejvýš od května 2022.
Rok, kdy auta převzala umělá inteligence. Automobilový průmysl v roce 2025 na bodu zlomu
| Hrot24.cz |
Elektromobily lámaly rekordy, autonomní řízení postoupilo z teorie do praxe a umělá inteligence začala řídit nejen auta, ale i továrny a logistiku. Automobilový sektor v roce 2025 vstoupil do nové kapitoly.
Tykačův exmanažer se stane náměstkem MPO pro energetiku
| E15.cz |
Dlask by měl na ministerstvu zastupovat koaliční SPD, za které byl poslancem v minulém volebním období. Dlask byl v letech 2017 až 2024 provozním ředitelem Elektrárny Chvaletice, která patří do skupiny Sev.en.
MONITORING 6. 1. 2026
