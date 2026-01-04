Evropská komise vyhlásila výzvu k poskytnutí podkladů k hodnocení nařízení o biocidních přípravcích (BPR), tzv. Call for Evidence. Cílem je získat podklady pro hodnocení BPR. Tento proces je součástí pravidelného přezkumu legislativy v rámci politiky „Better Regulation“.
Jak se mohou zainteresované strany zapojit?
Prvním krokem v rámci postupu Call for Evidence je veřejná konzultace, která umožňuje všem zainteresovaným stranám sdílet své názory a zkušenosti s implementací BPR. Dotazník veřejné konzultace je dostupný ve všech jazycích EU a je rozdělen do dvou částí:
- pro širokou veřejnost
- pro odborníky se znalostí BPR
Vaše připomínky pomohou Komisi posoudit, jak nařízení funguje v praxi a zda odpovídá současným i nově vznikajícím potřebám.
Do kdy je možné zasílat příspěvky?
Veřejná konzultace je otevřena pro připomínky do 5. března 2026. Příspěvky je nutné zasílat prostřednictvím dedikovaného portálu Evropské komise.
Další informace a odkazy
