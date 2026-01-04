ČEZ Prodej od 1. ledna zlevňuje elektřinu i plyn pro 1,6 milionu domácností

Nový rok přináší českým domácnostem nižší ceny za energie. ČEZ Prodej zlevňuje ceníky 1,6 milionu zákazníků se smlouvami na dobu neurčitou, všem zákazníkům bez rozdílu navíc promítne do záloh snížení regulovaných cen elektřiny, které bylo schváleno vládou letos v prosinci.
Na nejběžnější sazbě zákazníci za elektřinu uspoří za každou megawatthodinu 840 Kč. V letošním roce zlevňoval ČEZ Prodej celkem pětkrát, a to jak produkty na dobu neurčitou, tak fixace. Pokud to podmínky umožní, bude ČEZ Prodej snižovat ceny svým zákazníkům i v roce 2026. Silová složka elektřiny pro nejběžnější sazbu D02 klesne zákazníkům od 1. ledna o 240 Kč za megawatthodinu, na cenu 3 190 Kč/MWh (3 860 Kč včetně DPH). Plyn na dobu určitou se zlevní o 70 Kč za megawatthodinu na úroveň 1 289 Kč/ MWh (1 560 Kč včetně DPH).
„Od začátku ledna zlevňujeme ceny elektřiny i plynu pro našich 1,6 milionu zákazníků. Zároveň jsme přes svátky do našich systémů a ceníků promítli i nedávno schválené odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. I v roce 2026 se dál budeme dívat na příležitosti a v případě příznivého vývoje jsme připraveni ceny snižovat i nadále,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.
Snížení ceny regulované složky elektřiny
Od 1. ledna ČEZ Prodej promítne do záloh zákazníků se smlouvou na elektřinu vládou schválené snížení regulované ceny elektřiny (tedy zrušení plateb za podporované zdroje elektřiny, tzv. POZE). Toto snížení se tedy týká jak lidí s produktem na dobu neurčitou, tak zákazníky s fixovanými cenami. Regulovaná složka elektřiny tak klesne o 599 Kč za megawatthodinu. Celkem tak zákazníci s produktem na dobu neurčitou za každou megawatthodinu ušetří na nejběžnější sazbě 840 korun.
Domácnostem s elektřinou na dobu neurčitou se zkombinuje zlevnění obchodní i regulované složky ceny. Zákazníci s tarifem D02 a spotřebou 3,5 MWh celkově meziročně ušetří v průměru 2 800 Kč. Domácnost, která elektřinou vytápí (tarif D57) a má spotřebu 10 MWh, meziročně ušetří cca 7 500 Kč. Nové plány záloh jsou zákazníkům od začátku ledna posílány už se zohledněním tohoto zlevnění. Zákazníci, kteří dostali své plány záloh dříve, si mohou platby také snížit. V aplikaci Můj ČEZ mohou hned od začátku ledna zjistit novou doporučenou zálohu a sami si ji upravit. Pro ty, kteří nemají přístup k internetu, je možné využít také pomoci pracovníků na call centru nebo na zákaznických centrech.
Pro průběžné sledování spotřeby je ideální pravidelně zadávat samoodečty prostřednictvím aplikace MŮJ ČEZ, která zobrazí doporučenou výši zálohy pro dané odběrné místo. Pokud odběrné místo zatím není osazeno elektroměrem s průběhovým měřením, pomáhají pravidelné samoodečty držet si přehled o spotřebě a jsou často prvním krokem k zavedení úsporných opatření.
Pět vln zlevnění v letošním roce
ČEZ Prodej v letošním roce zlevňoval už celkem pětkrát. Hned na začátku ledna to byly produkty na dobu neurčitou, v polovině ledna klesly ceny portfoliových fixací, následovalo zlevnění akvizičních fixovaných produktů v únoru, pak v červnu a zatím naposledy letos v říjnu.
Komentáře