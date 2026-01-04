Nejlepší kvalita ovzduší o novoroční půlnoci v novodobé historii

Silvestr 2025/2026 byl z pohledu kvality ovzduší nejlepším přelomem roku minimálně za posledních 22 let, pro které byla analýza provedena. Hodnoty koncentrací částic PM10 se pohybovaly výrazně níže, než je během období kolem novoroční půlnoci obvyklé.
Odpalování zábavní pyrotechniky je velmi významným zdrojem znečišťování ovzduší. Koncentrace prachových částic PM nabývají často krátce po novoroční půlnoci ve městech hodnot, které jsou nejvyšší z celého následujícího roku. Také co do složení se jedná o vysoce nežádoucí látky s prokazatelně negativním vlivem na lidské zdraví – částice z pyrotechniky obsahují koktejl různých chemických látek včetně různých kovů.
Velmi vysoké průměrné hodinové koncentrace částic PM10 byly na Silvestra 2025/26 naměřeny pouze na stanici Třinec-Kosmos (203,4 µg∙m–3) a nad 100 µg∙m–3 se koncentrace částic PM10 vyšplhaly ještě v lokalitě Ostrava-Hrabůvka (115,0 µg∙m–3). V obou případech to bylo v první hodině nového roku. V případě jednotlivých stanic však nemusí být tato hodnota reprezentativní pro dané město, ale může se jednat o vliv lokálního ovlivnění, v tomto případě odpalů v blízkosti stanice.
V Praze byla nejvyšší hodnota hodinového průměru koncentrace částic PM10 naměřena rovněž během první hodiny po půlnoci, a to na stanici Praha 9-Vysočany (78,4 µg∙m–3). Pro srovnání, na přelomu let 2024/25 byla na této stanici naměřena hodinová koncentrace 360,2 µg∙m–3, tedy koncentrace téměř pětinásobně vyšší. Na dalších čtyřech stanicích pak byla naměřena koncentrace částic PM10 vyšší než 200 µg∙m–3.
