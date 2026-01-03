Po poklesu cen v roce 2025 zůstává evropský trh s plynem citlivý na globální rizika

Evropské ceny zemního plynu v roce 2025 pokračovaly v kolísavém, ale celkově sestupném trendu. Podle agentury Reuters se cena klíčového termínového kontraktu na TTF od začátku roku snížila přibližně o 40 procent.
Zatímco poslední den předchozího roku činila 48,4 eur za megawatthodinu, na začátku roku 2025 se obchodovala kolem 28 eur za MWh. Tento pokles nastal navzdory tomu, že Evropa zároveň směřovala k postupnému ukončení zbývajícího dovozu ruského plynu. Evropský parlament v prosinci 2025 schválil plán na úplné ukončení dovozu do konce roku 2027, čímž odstranil poslední právní překážku pro zavedení tohoto opatření.
