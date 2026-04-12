Monitoring průmyslové ekologie | 3. - 10. 4. 2026

MONITORING 3. - 7. 4. 2026
Odpady:
Zálohování PET lahví a plechovek: Ekologický přínos, nebo zásah do obecních rozpočtů?
| Komunalniekologie.cz |
Zavedení zálohového systému na PET lahve a nápojové plechovky je největší změnou v českém odpadovém hospodářství za poslední desetiletí. Zatímco cílem je uzavřít kruh recyklace a omezit odpad v přírodě, obce se obávají o stabilitu svých rozpočtů.
Nádoby na tříděný odpad se rychle plní, někde už popeláři jezdí každý den
| iDNES.cz |
Přeplněné kontejnery, papírové krabice odložené vedle nich a nepořádek v ulicích. Na problém kolem tříděného odpadu si obyvatelé některých pražských městských částí stěžují opakovaně.
Povinný sběr textilu v Ostravě: Město bojuje s přebytkem odpadu i vandaly
| Moravskoslezskydenik.cz |
Ostrava se vyrovnává s novou povinností sběru textilního odpadu. I když město bojuje s nedostatkem zpracovatelských kapacit a vandalismem, recyklovaný textil už v ulicích slouží v podobě nových laviček.
V Plzni bude nový sběrný dvůr. Město chce bojovat proti černým skládkám
| Plzenskydenik.cz |
Plzeň bude mít nový sběrný dvůr. Vyrůst by měl v Úněšovské ulici u Globusu, kde dosud bylo pouze sběrné místo. Areál nabídne obyvatelům Plzně možnost snadného odložení odpadu a přispěje tak ke kvalitnějšímu hospodaření s odpady v Plzni, především ke snížení černých skládek.
Ovzduší:
Česko aktualizuje plán adaptace na změnu klimatu. Klíčová bude voda, krajina i odolnost infrastruktury
| Prumyslovaekologie.cz |
Vláda České republiky obdržela k projednání aktualizovaný Národní akční plán adaptace na změnu klimatu pro období 2026–2030. Ten navazuje na národní adaptační strategii a jeho hlavním cílem je posílení odolnosti země vůči prokazatelným dopadům klimatických změn na jejím území.
Klimatická změna vytlačuje původní dřeviny z měst, náhrady přinášejí rizika
| Komunalniekologie.cz |
Městské prostředí je kvůli klimatické změně stále méně přívětivé pro původní druhy dřevin, které v letních sluncem rozpálených ulicích hůře zvládají kombinaci sucha, horka a dalších stresových faktorů.
Energie:
Zelený vodík, červená čísla, šedivá budoucnost
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropa má za sebou období, kdy politické nadšení převálcovalo fyziku, ekonomiku i zdravý rozum. Alespoň co se týká jádra. Německý odklon od jaderné energie byl rozhodnutím, které mělo být symbolem moderní energetiky.
Indikativní ceny pomohou spotřebitelům zorientovat se v nabídkách
| Prumyslovaekologie.cz |
Energetický regulační úřad představil Indikativní pásmo nabídkových cen. Indikativní pásmo nabídkových cen naznačuje, kde by se aktuálně měly pohybovat maloobchodní ceny energií vzhledem k vývoji na velkoobchodních trzích.
Fotovoltaika se vyplatí. Kolik elektřiny vám za rok dokáže vyrobit?
| Komunalniekologie.cz |
Pořízení domácí solární elektrárny je v době, kdy hrozí možná další energetická krize, sázkou na jistotu. Získáte totiž nejen zdroj levné elektrické energie, ale také citelně zvýšíte svou energetickou nezávislost a bezpečnost.
Evropu dusí drahé energie, ale jádro ji nespasí. Nové reaktory nesníží ceny elektřiny
| Hrot24.cz |
Atomová energie snižuje závislost na plynu, ale jen tam, kde už existuje. Nové projekty přicházejí pozdě a za vysokou cenu.
V bývalém dole na Mostecku vznikne největší plovoucí solární elektrárna v České republice
| Novinky.cz |
Poslední vozík s uhlím vyjel z dolu Centrum na Mostecku před deseti lety. Opuštěný areál dolu je teď na začátku nové etapy. Jeho vlastník tam chce vytvořit průmyslovou zónu zaměřenou na výrobu čisté energie.
Větrné elektrárny rozdělují českou veřejnost: Jaká jsou pozitiva, jaká negativa
| Denik.cz |
Češi mají k obnovitelným zdrojům energie pozitivní vztah, jejich konkrétní podpora však často závisí na místních dopadech. V případě větrných elektráren se tak střetává obecná podpora čisté energie s obavami nejen z jejich umístění v blízkosti bydliště.
Voda:
Propojení vodárenských soustav dvou krajů si vyžádá zhruba 16 mld. korun
| Prumyslovaekologie.cz |
Studie proveditelnosti komplexně popsala, jak by mělo vypadat propojení vodárenských soustav dvou krajů. Výsledkem je návrh robustního systému.
Povodí Moravy modernizuje segmenty přelivných polí na horní Novomlýnské nádrži
| Komunalniekologie.cz |
Povodí Moravy zahájilo modernizaci segmentových uzávěrů přelivných polí mezi horní a střední Novomlýnskou nádrží. Cílem prací je zvýšení bezpečnosti vodního díla a zajištění spolehlivého provozu při povodňových stavech.
Jeden z největších vodojemů se jmenuje Bukovno
| iDNES.cz |
Ten podzemní prostor působí jako betonová katedrála. Zvuk se zde rozléhá s dlouhým dozvukem, výška a rozměry jsou při pohledu zevnitř impozantní. Ale za běžného provozu si je nikdo neuvědomí. Bude tam totiž tma a vnitřní objem tohoto chrámu vody bude takřka ke stropu zalitý čirou pitnou kapalinou.
Češi splachují i to, co nemají. A čištění pak zaplatí všichni
| iDNES.cz |
Navzdory snaze o osvětu Češi stále odhazují či vypouštějí do kanalizace věci, které tam nepatří. Zástupci vodárenských a kanalizačních společností se setkávají i s objemnějšími odpady, jako jsou pneumatiky.
Napříč:
Letošní APROCHEM bude ve znamení managementu rizik a prevence průmyslových havárií nejen v ochraně obyvatelstva
| Prumyslovaekologie.cz |
Geopolitická situace posledních let staví krizové manažery na všech úrovních před nové výzvy. Konference APROCHEM nabídne příklady správné praxe pro úspěšné zvládnutí těchto výzev.
Dotace:
MMR posílá do regionů 800 milionů na ekologickou veřejnou dopravu
| Prumyslovaekologie.cz |
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje nové výzvy zaměřené na pořízení bezemisních vozidel veřejné dopravy, konkrétně elektrických a vodíkových autobusů, a tím přispívají k přechodu na ekologickou a uhlíkově neutrální dopravu.
Dotace ekologům zatrhnu jako místopředseda fondu, tvrdí Turek. Tudy ale nejdou
| SeznamZpravy.cz |
Filip Turek se chlubí, že se stal místopředsedou fondu životního prostředí a zatrhne dotace pro zelené aktivisty. Ve skutečnosti je jeden ze 20 členů poradního orgánu fondu, přes který dotace ekologům vůbec nejdou.
Životní prostředí a ekologie:
Turek je místopředsedou Rady Státního fondu životního prostředí. ‚Aktivisté mají smůlu,‘ napsal
| iROZHLAS.cz |
Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek napsal, že je od čtvrtka místopředsedou Státního fondu životního prostředí. Podle mluvčí fondu Stanislavy Beyerové je ale Turek pouze místopředsedou Rady fondu, která je poradním orgánem.
Ministerstvo objednalo konzultace k udržení zaměstnanců, zrušilo přitom desítky míst
| SeznamZpravy.cz |
Ministerstvo životního prostředí má podle smlouvy zaplatit až tři čtvrtě milionu za služby, které mají zlepšit podmínky pro zaměstnance, předejít jejich odchodu a přilákat nový personál. Resort přitom nedávno seškrtal asi 50 míst.
Plzeňské městské lesy v dubnu uspořádají Den pro les. Dobrovolníci zasadí stromy u Boleveckého rybníka
| iROZHLAS.cz |
Akce, při které dobrovolníci sázejí stromky, se koná vždy na jaře a na podzim. Letos bude 11. dubna k výsadbě v městském lese u Ostende poblíž Boleveckého rybníka připraveno 4000 sazenic.
Neviditelné, ale nebezpečné plasty. Nejvíce se uvolňují z barev, laků a pneumatik
| Ekonews.cz |
Každý rok se do životního prostředí v Evropské unii dostane cíleně kolem 145 tisíc tun mikroplastů. Používají se v kosmetice či zemědělství. Až dva miliony tun mikroplastů za rok se ale do okolí dostávají neúmyslně.
Průmysl:
Je před námi poměrně hektické období, říká o důsledcích útoku na Írán za výrobce automobilů Petzl
| iROZHLAS.cz |
Íránská bezohlednost při blokádě Hormuzského průlivu ohrožuje globální ekonomickou bezpečnost – i to zaznělo na schůzce k důsledkům války v Íránu. Hormuzským průlivem běžně proudí asi pětina světových dodávek ropy a plynu.
Fúze evropského automobilového a obranného průmyslu nabírá na obrátkách. Zachrání to pracovní místa?
| Echo24.cz |
Evropský automobilový průmysl se nachází v prohlubující strukturální krizi. Zpomalující poptávka po elektromobilech, ztráta tržního podílu ve prospěch čínských konkurentů a vyšší náklady na půjčky vytvořily pro tento sektor v posledních pěti letech dokonalou bouři.
MONITORING 8. 4. 2026
