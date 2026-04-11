Průmysl v únoru pokračoval v růstu. Firmy už ale pociťují dopady konfliktu v Íránu

Průmyslová produkce v únoru meziročně reálně stoupla o 1,3 %, samotný zpracovatelský průmysl vzrostl o 2,4 %. K pozitivním výsledkům nejvíce přispěl obranný sektor, automotive a počítače a elektronika. Dařilo se i některým energeticky náročným sektorům jako výroba pryže a plastů nebo hutnictví a slévárenství.
Výsledky naopak táhla dolů výroba elektřiny a plynu vlivem plánovaných odstávek, ale také strojírenství či výroba elektrických zařízení. Další vývoj průmyslu v kontextu konfliktu v Iránu je s otazníkem. „Průmysl se v prvních dvou měsících letošního roku nadechl k dalšímu růstu. Solidní výsledky opět předvedl obranný sektor, který dlouhodobě vykazuje i poměrně silný růst zakázek. V kladných číslech jsou i některé energeticky náročné sektory nebo automotive, byť zde je patrný vliv nižší srovnávací základny z loňského roku. Výkon průmyslu jako celku byl tažen růstem ekonomiky a alespoň částečným oživením poptávky, optimismus v letošním roce naznačovaly i průzkumy SP ČR mezi firmami,“ komentuje Milan Klempíř, ekonom analytik SP ČR.
Vypuknutí konfliktu v Íránu s doprovodnými negativními dopady však vytváří pro ekonomiku další významnou překážku. „Firmy v letošním roce očekávaly všeobecné zlepšení, zejména v otázce zakázek či investic. Dopady konfliktu v Perském zálivu s doprovodnými dopady v podobě vyšších cen energií, vstupů či surovin a dražší dopravy a logistiky však znamená další překážku a nejistoty. Část firem korigovala výhled zakázek a odložila některé investice v důsledku úsporných opatření. Další vývoj a celkové dopady budou záležet na délce a dynamice konfliktu, nicméně již nyní by firmy uvítaly cílenou pomoc energeticky náročnému průmyslu, například v podobě znovuzavedení výjimky u daně z paliv pro metalurgické a mineralogické procesy, a otevření diskuse o povinném přimíchávání biosložky do paliv,“ doplňuje Milan Klempíř.
