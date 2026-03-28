Pardubice mají opět nejlepší mladé chemiky pěti krajů

19. ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, které pořádá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích (SPŠCH), zná své vítěze. Stejně jako předešlému ročníku i tomu letošnímu kralovali žáci a učitelé pardubických základních škol, kteří obsadili první místa ve všech soutěžních kategoriích.
Soutěž probíhala od září loňského roku a skládala se z dvoukolového testování teoretických znalostí a praktické zkoušky laboratorních dovedností. Žákovské týmy se mohly zapojit také do soutěže projektů. Celkem se klání zúčastnilo téměř 8 000 žáků osmých a devátých tříd z 219základních škol pěti krajů: Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Kraje Vysočina.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 25. března 2026 v pardubickém ABC klubu a mělo podobu zábavného odpoledne. Ředitelka pořádající SPŠCH Markéta Tefrová a generální ředitel společnosti Synthesia Pavel Krtek pogratulovali žákům i učitelům k dosaženým úspěchům a hosté z řad partnerů soutěže jim předali hodnotné ceny. Oceněni byli soutěžící ve čtyřech kategoriích.
V nejprestižnější kategorii jednotlivců zvítězila Emma Rathouská ze ZŠ Pardubice-Polabiny 3, jejíž škola soutěž opanovala hned ve třech kategoriích. „Teorie mi šla dobře, ale praktická úloha v laboratoři nedopadla podle mých představ, takže jsem očekávala umístění až kolem patnáctého místa. Vítězství je pro mě velkým překvapením a ráda bych poděkovala paní učitelce Monice Hrabánkové, která mě na soutěž připravovala. Chemie mě baví a možná se jí budu věnovat i do budoucna, jednu z přihlášek na střední školu jsem si podala i na pardubickou chemickou průmyslovku,“ prozradila nejlepší mladá chemička, která vyhrála tablet od společnosti Synthesia. Cenu jí předal generální ředitel Synthesie Pavel Krtek.
Na druhé příčce se umístil Matěj Kopecký ze stejné školy, který si odnesl chytrý telefon od společnosti Glenmark Pharmaceuticals Vysoké Mýto. Třetí místo obsadila Adéla Jiráková ze ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka Lípa a odměnou jí byly chytré hodinky. První tři žáci získali navíc platební kartu v hodnotě 1 000 Kč od společnosti Kyocera AVX Lanškroun. Oceněno bylo všech dvacet devět finalistů. Osm nejúspěšnějších postoupilo do celostátního finále, které se uskuteční 11. června 2026 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Soutěž o nejlepší projekt na téma „Voňavá chemie“ přinesla řadu skvělých nápadů a silných čichových zážitků. Vítězný projekt s názvem Vůně čtyř ročních období vytvořili žáci pardubické ZŠ Pardubice – Studánka. Jejich práce se zaměřila na výrobu vlastní sady parfémů a vynikala nejen precizním zpracováním, ale i originálním způsobem prezentace.
„Parfémy jsme připravovali ve školní laboratoři a přimíchávali do nich esence, které jsme si sami nasbírali. Po četných chemických úpravách se nám podařilo vytvořit symfonii vonných akordů, symbolizující všechna roční období. Naši prezentaci jsme ozvláštnili písničkou, kostýmy, divadelní scénkou i vtipnou reklamou na náš výrobek,“ uvedla Pavlína Zemanová, jejíž tým vyhrál přenosnou laboratoř od firmy Lach-Ner. Cenu jim předala členka představenstva společnosti Explosia Renata Špásová. Druhé místo obsadila ZŠ Uhlířské Janovice a odnesla si sadu laboratorního nádobí od společnosti Kavalierglass. Na třetí příčce se umístila ZŠ Komenského Žďár nad Sázavou, která rovněž získala kolekci laboratorního skla. Hodnotnými cenami bylo odměněno všech sedmnáct zúčastněných týmů.
V soutěži o nejlepšího učitele se královnou pedagogů stala opět Monika Hrabánková z pardubické ZŠ Polabiny 3, která toto ocenění získala již popáté. Cenu jí předal proděkan pro pedagogiku Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Petr Mošner. Druhé místo obsadila Martina Nečadová ze ZŠ Polná a třetí pozici vybojovala Pavlína Zemanová z pardubické ZŠ Studánka. Oceněno bylo pět nejúspěšnějších pedagogů, kteří si kromě dárkových balíčků od partnerů soutěže odnesli i platební karty v hodnotě 1 500 Kč od společnosti Kyocera AVX Lanškroun.
Souběžně s učitelskou kategorií byla vyhlášena i soutěž o nejlepší školu, která přinesla stejné výsledky jako kategorie pedagogů. Nejúspěšnější školou se stala ZŠ Pardubice – Polabiny 3, po níž následovala ZŠ Polná a pardubická ZŠ Studánka. Prvních pět škol vyhrálo poukazy na odběr chemikálií a laboratorních potřeb od partnerů soutěže.
V rámci slavnostního předávání cen byla udělena i zvláštní ocenění. Čestné uznání za zásluhy si odnesla personální ředitelka společnosti Synthesia Olga Marečková, která výrazně a dlouhodobě soutěž podporuje a v minulosti realizovala celou řadu doprovodných aktivit pro žáky i učitele. Za dlouholetou spolupráci jí poděkovala jednatelka společnosti Czech marketing Gabriela Čebišová. Čestné uznání za mimořádný přínos k popularizaci chemie získala pedagožka pardubické ZŠ Závodu míru Dana Hartlová, která dokáže žáky pro chemii nadchnout natolik, že si ji často volí jako svůj studijní obor. V letošním školním roce se řady studentů pardubické chemické průmyslovky rozšířily o čtyři její bývalé žáky. Ocenění pedagožce předala ředitelka SPŠCH Markéta Tefrová.
Doprovodný program slavnostního odpoledne proběhl již tradičně v režii Pohybovéhostudia Hroch, které předvedlo dvě působivé taneční choreografie. Nechyběly ani ukázky efektních pokusů v podání studentů chemické průmyslovky a návštěvníkům byl k dispozici také kadeřnický salon vlasových vizážistů, kde mohli experimentovat se svými účesy.
„Naše škola letos oslaví významné výročí 80 let od svého založení a k jejímu renomé již téměř dvacet let přispívá Mladý chemik. Ten dokáže efektivně motivovat žáky základních škol ke studiu chemie, což se promítá do zvýšeného zájmu o naše chemické obory. Rádi bychom proto poděkovali všem, kdo se na úspěšném průběhu soutěže podílejí. V první řadě jsou to učitelé a jejich žáci, kteří neváhají dělat něco navíc a chemie je baví. Dále jsou to partneři Mladého chemika, bez jejichž stabilní a dlouhodobé podpory by nebylo možné tak rozsáhlý projekt realizovat. A v neposlední řadě je to agentura Czech marketing, které se dlouholetou organizační péčí podařilo původně malé regionální klání povýšit na prestižní a vyhledávanou akci celostátního rozsahu,“ uzavřela ředitelka SPŠCH Markéta Tefrová.
Více informací na www.mladychemik.cz a www.mladychemikcr.cz
Komentáře