MMR posílá do regionů 800 milionů na ekologickou veřejnou dopravu

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlašuje nové výzvy prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021–2027, které jsou zaměřené na pořízení bezemisních vozidel veřejné dopravy, konkrétně elektrických a vodíkových autobusů, a tím přispívají k přechodu na ekologickou a uhlíkově neutrální dopravu.
Podpora přinese čistší ovzduší, tišší provoz a komfortnější veřejnou dopravu pro obyvatele i návštěvníky měst a obcí. Žádosti o podporu je možné podávat od 14. dubna 2026 do 30. září 2026. „Projekty zaměřené na vodíkové a elektrické autobusy představují další krok k modernizaci veřejné hromadné dopravy v České republice. Chceme městům a regionům i v roce 2026 pomoci zavádět čistá a moderní řešení, která sníží emise a zároveň zvýší komfort cestujících. Obce, kraje i dopravci tak získají příležitost investovat do udržitelné dopravy,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.
V rámci nově vyhlašovaných výzev se podpoří nová silniční vozidla kategorie M2 a M3, konkrétně minibusy a autobusy s pohonem na elektřinu nebo vodík, případně jejich doplnění o inteligentní dopravní systémy, pokud nejsou součástí základní výbavy vozidla. V praxi to znamená, že cestující získají moderní autobusy s možností snadnějšího placení, aktuálních informací o jízdě a lepší koordinaci dopravy, což zajistí pohodlnější a spolehlivější cestování.
Pro 121. výzvu, která je určena pro méně rozvinuté regiony, bylo z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) vyčleněno více než 393 milionů korun. U 122. výzvy, zaměřené na přechodové regiony, je z EFRR k dispozici více než 413 milionů korun. Mezi méně rozvinuté regiony patří Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj), Severovýchod (Pardubický, Liberecký a Královéhradecký kraj), Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj) a Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj), zatímco přechodové regiony zahrnují Střední Čechy (Středočeský kraj), Jihozápad (Plzeňský a Jihočeský kraj), Jihovýchod (Jihomoravský kraj) a Kraj Vysočina.
Cílem programu IROP je zlepšovat dopravu tak, aby byla chytřejší, lépe propojená a šetrnější k životnímu prostředí. Zároveň motivuje veřejnost k přesunu z individuální automobilové dopravy na veřejnou, cyklistickou a pěší dopravu, čímž přispívá ke snížení emisí a znečištění ovzduší, zejména ve městech. Do čisté a aktivní mobility v IROP směřuje celkem 20 miliard korun z EFRR, z toho už více než 300 projektů za 7 miliard korun bylo dokončeno a úspěšně slouží veřejnosti.
Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce a dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
