Monitoring průmyslové ekologie | 14. - 20. 3. 2026

Služba pro předplatitele.
MONITORING 14. - 16. 3. 2026
Odpady:
Když odpad přitahuje další odpad. Jak se v Česku zjišťuje skladba litteringu?
| Prumyslovaekologie.cz |
I když neexistuje jediný univerzální postup pro analýzu pohozeného odpadu ve veřejném prostoru, můžeme se opřít o několik kritérií, která nám umožní získat detailní obraz o jeho skladbě.
Hasiči a ČIŽP společně prověřili riziková odpadová zařízení. Kontroly poukázaly i na problematický elektroodpad a výskyt baterií
| Prumyslovaekologie.cz |
Hasiči a ČIŽP vyhodnotily preventivní kontrolní akci zaměřenou na provozy s významným množstvím odpadů, které představují zvýšené požární riziko. Kontroly probíhaly od poloviny července do konce října 2025.
Pražská radnice nabízí sběrné boxy pro staré telefony. Městská část výtěžek z recyklace daruje na charitu
| iROZHLAS.cz |
Lidé v Praze 6 mohou nosit staré mobilní telefony do sběrného boxu na radnici. Do konce dubna odevzdáním nepoužívaného zařízení přispějí na charitu.
Lom na Chrudimsku skrývá desítky tun jedu. Sanace vyjde na miliony
| TN.cz |
Obyvatelé Skutče a okolních vesnic na Chrudimsku se po letech dočkají sanace velmi nebezpečné skládky, která ohrožuje zejména spodní vody. Bývalý výrobce jízdních kol za minulého režimu do lomu navezl až 60 tun kyanidů a těžkých kovů.
Ovzduší:
Mraky toxického dýmu a nebezpečný černý déšť: Po náletech na ropná zařízení hrozí Íránu ekologická katastrofa
| Refresher.cz |
Mraky toxického dýmu, které se dostaly do ovzduší po americko-izraelských leteckých úderech na ropná zařízení v Íránu, se vrátily zpět na zem v podobě nebezpečného černého deště.
Česko skanzenem špinavých elektráren. Emise snižujeme pomalu, předbíhá nás Polsko
| Ekonomickydenik.cz |
Česká republika se pomalu stává skanzenem špinavé, neekologické energetiky v Evropě. Stačí se podívat na ostře sledovaný ukazatel, kterým je množství vypuštěných emisí na jednotku vyrobené elektřiny. Česko je v tomto ohledu třetí nejhorší zemí EU.
Energie:
Česká republika podpořila deklaraci Jaderného summitu v Paříži a výzvu Jaderné aliance k lepším podmínkám pro rozvoj jádra v EU
| Prumyslovaekologie.cz |
Česká republika podpořila závěrečnou deklaraci druhého Jaderného summitu. Zároveň se připojila ke společné výzvě států tzv. Jaderné aliance ke zlepšení podmínek pro rozvoj jaderné energetiky v Evropské unii.
Upozornění ERÚ ohledně bezpečnostního standardu dodávky plynu
| Prumyslovaekologie.cz |
ERÚ upozorňuje na povinnosti spojené s bezpečnostním standardem dodávky plynu a vyzývá k dodržování předepsaného množství plynu v zásobnících na konci topné sezóny.
Příklad dobré praxe: bytový dům v Přelouči se odpojil od CZT a využívá udržitelný systém vytápění a ohřevu vody
| Komunalniekologie.cz |
Mnoho bytových domů v České republice stále využívá centrální zásobení teplem. Tento způsob dodávek tepla však čelí výrazným ekonomickým tlakům, které vedou k jeho setrvalému zdražování.
Uhelný večírek v Evropě se chýlí ke konci. Česko zůstává skoro do zavíračky
| oEnergetice.cz |
Uhlí je v Evropské unii již zcela okrajovým zdrojem elektřiny. Na výrobě elektrické energie se podílí ani ne deseti procenty.
EU slíbila lidem vlastní zelenou energii. Auditoři teď varují, že realita zaostává za plánem
| Hrot24.cz |
Plány Evropské unie na rozvoj lokálních energetických komunit postupují mnohem pomaleji, než se očekávalo. Uvádí to Evropský účetní dvůr, podle které projekty občanské energetiky narážejí na regulatorní překážky, technické limity distribučních sítí i odpor zavedených hráčů na trhu.
Voda:
Rekonstrukce stávající vodní linky na ÚČOV má dodavatele
| Prumyslovaekologie.cz |
Pražská vodohospodářská společnost vybrala zhotovitele rekonstrukce Stávající vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod v Praze.
Pobočná čistírna odpadních vod Kbely výrazně rozšíří svou kapacitu
| Komunalniekologie.cz |
Pražská vodohospodářská společnost zajišťuje zkapacitnění Pobočné čistírny odpadních vod Kbely, která čistí odpadní vody pro Satalice a převážnou část Kbel. Stávající čistírna byla již na samé hranici možností.
„Zelené“ Lipno je na tom špatně a apartmány to ještě zhorší, říká vědec
| SeznamZpravy.cz |
Sinice pod ledem na Lipně jsou zcela výjimečné, říká v rozhovoru vědec Petr Znachor. Letos se tak mohou v rekreační oblasti v létě objevit mnohem dříve.
‚Podzemní voda není ohrožená.‘ Silničáři začínají u Jílového u Prahy budovat vodovod a tunel pro dálnici
| iROZHLAS.cz |
Lidem žijícím v okolí Jílového u Prahy se voda ze studní neztrácí. Potvrdilo to Ředitelství silnic a dálnic, které tam razí tunel pro úsek středočeské dálnice D3.
Chemie:
Pozvánka: 17. kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod
| Prumyslovaekologie.cz |
Chcete vědět podrobně, co je aktuálně platné v nařízení CLP, jak se změnily termíny podle Omnibus a co se připravuje za změny v Omnibus IV?
Dotace:
Reakce Solární asociace a Svazu moderní energetiky na oznámené změny v Nové zelené úsporám
| Prumyslovaekologie.cz |
Vláda představila dlouho očekávané změny v programu Nová zelená úsporám zaměřeném na renovace budov. Svaz moderní energetiky a Solární asociace oceňují jasné oznámení změn a také zachování podpory pro nízkopříjmové domácnosti.
Spravedlivá transformace mění Třinec: vzniká výzkumné centrum pro cirkulární ekonomiku za téměř 2 miliardy korun
| Komunalniekologie.cz |
Díky Operačnímu programu Spravedlivá transformace vzniká v Třinci nové výzkumně-vývojové centrum CirkArena zaměřené na cirkulární ekonomiku.
Životní prostředí a ekologie:
Město Žďár nad Sázavou plánuje jarní úklid
| Komunalniekologie.cz |
Město Žďár nad Sázavou každoročně na jaře organizuje rozsáhlý úklid veřejných prostranství. Akce zahrnuje blokové čištění ulic, svoz nebezpečného odpadu i rozmístění velkoobjemových kontejnerů na objemný a zelený odpad.
Auta jsou stále větší, ulice nikoli. Londýn bojuje proti SUV novými limity a poplatky
| iDNES.cz |
Londýnská dopravní společnost Transport for London se chystá rozšířit zóny s omezenou rychlostí 20 mil za hodinu a snížit rychlostní limity na nejrychlejších silnicích. Starosta a dopravní úřady rovněž oznámili, že přezkoumávají zvýšené nebezpečí, které představují ve městě vozy kategorie SUV.
Jan Vávra: Privatizaci ministerstva životního prostředí bychom se měli bránit
| CeskyrozhlasPlus.cz |
Motoristé si užívají moci podobné jako jiné, ideologicky vyhraněné strany s autoritářskými praktikami, tedy třeba jako polské Právo a spravedlnost nebo Trumpovo hnutí MAGA.
Jako dýchat při sledování televize. Kolik vody a elektřiny spotřebuje AI?
| Forbes.cz |
Zatímco vygenerování jedné odpovědi může stát jen pár kapek vody a několik haléřů, při miliardách uživatelských dotazů denně je zátěž pro životní prostředí a finance technologických společností výrazně nepříjemnější.
Průmysl:
Průmysl v lednu rostl o 2,8 %. Íránská krize však firmám opět zvedá náklady
| Prumyslovaekologie.cz |
Průmyslová produkce v lednu meziročně stoupla o 2,8 %. K pozitivním výsledkům nejvíce přispělo odvětví automotive, energetiky či obranného sektoru. Poklesla naopak odvětví strojírenství, počítačů a elektroniky i výroby nekovových minerálních výrobků.
Nouzová ropa z rezerv dorazí do Evropy a Ameriky až na konci března
| E15.cz |
Agentura tento týden uvedla, že válka na Blízkém východě způsobila největší narušení dodávek ropy v historii. Nynější konflikt rozpoutaly Spojené státy s Izraelem, když poslední únorový den zaútočily na Írán.
Závisíme na přírodě. Řešit jen průmysl dovede kvalitu našich životů a zdraví do pekel, říká vědkyně
| iROZHLAS.cz |
Klimatická změna může znít jako abstraktní problém, promítá se ale do oblastí, které přímo ovlivňují naše životy. Mimo jiné dopadá na zemědělství, průmysl i biologickou rozmanitost.
Česko má podle Havlíčka předjednaný kontrakt na zarezervování plynu na terminálech v USA
| E15.cz |
„Společnost ČEZ už v tuto chvíli projednává detaily kontraktu rezervace plynu. Je to jednoznačně krok k energetické bezpečnosti. Budeme tak mít zajištěno 20 až 30 procent spotřeby plynu v Česku," uvedl Havlíček.
MONITORING 17. 3. 2026
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře