03/2025

Pozvánka: 17. kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

15. 3. 2026| zdroj: Chemeleoni0

scientific-researches-g1f8de53c1_640
zdroj: pixabay

Chcete vědět podrobně, co je aktuálně platné v nařízení CLP, jak se změnily termíny podle Omnibus a co se připravuje za změny v Omnibus IV? Změny v CLP - termíny pro aktualizaci etiket, velikost písma, reklama a on-line prodej, povinnosti pro bezobalový prodej.

Kolektiv zkušených lektorů se problematikou těchto povinností zabývá ve své profesní praxi již řadu let, což je pro vás zárukou kvality a profesionálního přístupu.

Souhrnný přehled přednášek kurzu

  • Aktuality v legislativě chemických látek a směsí (Kandidátský seznam, příloha XIV a XVII REACH, příloha VI CLP, návrhy omezení, ethanol)
  • Povinnosti při nakládání s SVHC látkami
  • Platné znění a připravované změny (Omnibus VI) nařízení (ES) č. 1272/2008
  • Prezentace testovacího zařízení VUOS a.s.
  • Kontroly ČIŽP
  • Jak pracovat s databází ECHA CHEM
  • PFAS látky – platná a připravovaná legislativa
  • Mikroplasty z pohledu legislativních povinností (oznamování přes REACH-IT)
  • Toxicita mikroplastů
  • Biocidní přípravky – jejich prodej v ČR, co si pohlídat
  • Průřezové změny v legislativě podnikové ekologie 2026

Kurz je možné zařadit do rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení REACH.

Termín konání:

19. – 20. 5. 2026 Brno, hotel Vista

Kompletní časový harmonogram kurzu a další informace naleznete:www.chemeleoni.cz

Těšíme se na setkání s Vámi

za společnost CHEMELEONI s.r.o.

Ing. Martina Dobšáková, Ing. Tomáš Králik

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO
ORGREZ