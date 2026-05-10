Monitoring průmyslové ekologie | 1. - 7. 5. 2026

MONITORING 1. - 4. 5. 2026
Odpady:
Celní správa nepolevuje v kontrolách přeprav odpadů
| Prumyslovaekologie.cz |
Celní správa ČR realizovala součinnostní kontrolní akce zaměřené na přeshraniční přepravu odpadů. Výsledkem bylo několik porušení při přepravě odpadů jak do České republiky, tak i z ní.
Obce vzaly svoz odpadu do vlastních rukou. Důvodem je nespokojenost i rostoucí náklady
| Komunalniekologie.cz |
Nespokojenost obcí s fungováním svozových firem i rostoucí nároky na odpadové hospodářství vedou v Česku k posilování role komunálních společností. Zkušenosti z praxe ukazují, že vlastní systém svozu může obcím přinést větší kontrolu.
Banánová slupka jako byznys. Australané z ní dělají obaly
| Hrot24.cz |
Australská firma Papyrus Australia našla způsob, jak proměnit banánový odpad v obalové materiály. To, co dříve hnilo na plantážích, může nově nahradit papír i plast.
Vesničané z Fidži nechtějí obří spalovnu a elektrárnu. Z ostrova se stane ‚popelník‘ Pacifiku, varují
| iROZHLAS.cz |
Majitel pozemků Inoke Tora se vydal do hlavního města Fidži, aby tam předal petici vesničanů, kteří se staví proti gigantickému projektu spalovny odpadů s elektrárnou a obávají se jejího dopadů na životní prostředí.
Ovzduší:
Obnova a adaptace lesů v evropském měřítku – výstupy z Česka pomáhají ukazovat cestu
| Prumyslovaekologie.cz |
Po letech sucha, kůrovcových kalamit a narůstajících klimatických extrémů dnes už neplatí, že stačí „jen“ vysadit více stromů. Projekt SUPERB přinesl výsledky, které mění přístup k obnově lesů napříč Evropou.
Čína zpřísňuje: Úředníci musí plnit klimatické cíle, jinak jim hrozí sankce
| oEnergetice.cz |
Čína plánuje posílit kampaň, která má zajistit dodržení jejích klimatických cílů. Od letošního roku budou místní provinční vlády hodnoceny také na základě toho, jak přispívají k dosažení cíle emisí do roku 2030.
Energie:
Vláda chce podporovat teplárny i v dalším období
| Prumyslovaekologie.cz |
Na letošní konferenci DTE 2026 vystoupil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ve svém obsáhlém vystoupení představil, jak vláda plánuje postupovat v oblasti plynu, cen energií a podpory teplárenského sektoru.
Sdílení elektřiny trhá rekordy: V březnu si Češi vyměnili více než v létě minulého roku
| Prumyslovaekologie.cz |
Objem sdílené elektřiny v České republice s příchodem jara prudce vzrostl. Podle aktuálních dat Elektroenergetického datového centra si účastníci v březnu 2026 mezi sebou vyměnili rekordních 11,4 GWh elektřiny.
Firmy platí za energie o miliony víc než před válkou. Může zdražit zboží
| SeznamZpravy.cz |
Konflikt na Blízkém východě firmám zvedá ceny energií na letošní a příští rok. Šéf innogy Energie předpokládá, že pokud válka potrvá déle, firmy náklady na energie promítnou do cen výrobků. Růst cen už pocítila i část domácností.
O větrných elektrárnách se šíří klasické dezinformace, říká Chalupa. Velký hendikep vidí na straně politiků
| iROZHLAS.cz |
Šíření dezinformací a nepravd o větrné energii významně brzdí její další rozvoj a tím i zdražují elektřinu. K tomuto závěru dospěla analýza společnosti WindEurope, která se snaží o rychlejší rozvoj větrných elektráren.
Dopady slunečného víkendu: Elektřinu vyrábíme levně a bez emisí. Je to výhra nebo bolehlav?
| Ekonomickydenik.cz |
Slunečné počasí a nízká víkendová spotřeba elektřiny. Jak to mohlo dopadnout? Tak, že fotovoltaické elektrárny vyráběly v sobotu v odpoledních hodinách až 40 % elektřiny. Jenže tento příběh o „zeleném, nízkoemisním Česku“ má i svou odvrácenou stranu.
Voda:
Legislativní změny pro vodárny: UWWTD, EQSD, PFAS a NIS2
| Prumyslovaekologie.cz |
Minule jsme představili hlavní legislativní změny, které čekají vodárenský sektor. Dnes se zaměříme na nové emisní povinnosti, rozšíření 4. stupně čištění, zpřísnění chemických standardů i rostoucí tlak na řešení PFAS a ochranu vodárenské infrastruktury.
OVAK využívá umělou inteligenci k efektivnějšímu provozu vodárenské sítě
| Prumyslovaekologie.cz |
Díky dlouhodobému sběru provozních dat a nasazení moderních nástrojů založených na umělé inteligenci dokáží Ostravské vodárny a kanalizace rychleji a přesněji odhalovat úniky vody, poruchy i nestandardní chování sítě.
Češi a úspora pitné vody: Polovina domácností sbírá dešťovku
| Nase-voda.cz |
Češi si hledají cestu k úsporám pitné vody především skrze jednoduchá a dostupná řešení. Téměř polovina českých domácností sice sbírá dešťovou vodu, k systematickým úsporám se ale neposouvá.
Extrémní sucho drtí Česko. Pěstitelé, zemědělci i vodohospodáři bijí na poplach
| Denik.cz |
Mimořádně suchý apríl v Česku navázal na předchozí období s minimem srážek. Hladiny podzemních vod klesají na historická minima, některé vodní toky jsou na extrémně nízkých průtocích oproti normálu.
Dotace:
Praha finančně přispěje 25 městským částem na uspořádání reuse dnů. Podpoří také reuse centra v Praze 8 a Suchdole
| Komunalniekologie.cz |
Zastupitelstvo Prahy rozhodlo o poskytnutí dotace 25 městským částem na uspořádání oblíbených reuse dnů pro veřejnost. Každá městská část získá od města 60,5 tisíce korun.
Velký zájem o regeneraci brownfieldů: seminář v Ústí nad Labem přilákal desítky zájemců
| Komunalniekologie.cz |
Na Krajském úřadu Ústeckého kraje se konal odborný seminář zaměřený na možnosti financování regenerace brownfieldů prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace.
Životní prostředí a ekologie:
Na Velkém Javorníku v Beskydech přibylo přes 2 tisíce nových stromků. Hlavně jedle, modříny, borovice a buky
| Komunalniekologie.cz |
Kromě samotné výsadby je posláním akce Stromy pro Javorník upozornit na význam lesů a přiblížit činnost lesníků. Také letos se sázelo dva dny, v pátek přijeli středoškoláci, sobota patřila veřejnosti.
Ropné znečištění z ruské Usť-Lugy se vyplavilo na estonské pláže
| CT24.cz |
Znečištění topným olejem nalezené na severním pobřeží Estonska pochází z ruské Usť-Lugy, kde Ukrajina minulý měsíc zaútočila na zařízení na zpracování ropy, uvedl estonský úřad pro životní prostředí.
Vedení jeskyňářů klamalo o práci pro syna vysokého úředníka. Ten náhle skončil
| DenikN.cz |
Ve Správě jeskyní skončil sedmnáctiletý syn vysokého úředníka, na jehož nestandardní angažmá upozornil Deník N. Krátce předtím redakce získala nové dokumenty, podle nichž ředitel organizace Samuela Kocandu uváděl do vedoucí pozice.
Průmysl:
Německý průmysl pod tlakem: nové americké clo hrozí miliardovými ztrátami
| Tyden.cz |
Americká cla na automobily z EU mohou stoupnout na 25 procent a Německo připravit o miliardy eur. Kielský institut varuje, že ztráty na produkci dosáhnou až 30 miliard eur a zpomalí již tak slabý růst německé ekonomiky. Dopadne to i na Česko.
Rychlá móda může zdražit. Drahá ropa dusí textilní průmysl v Asii
| iDNES.cz |
Růst cen ropy po vypuknutí konfliktu s Íránem zvyšuje náklady na výrobu polyesteru a zasahuje textilní průmysl v Asii. Někteří výrobci v Indii a Bangladéši proto omezují produkci a upozorňují na problémy v dodavatelských řetězcích.
