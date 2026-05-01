1/2026

Vláda chce podporovat teplárny i v dalším období

1. 5. 2026| autor: Pavel Mohrmann0

zdroj: DTE

Na letošní konferenciDTE 2026 v Olomoucivystoupil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ve svém obsáhlém vystoupení představil, jak vláda plánuje postupovat v oblastiplynu, cen energií a podpory teplárenského sektoru, který označil za „naprostý základ české energetiky“.

Podle ministra je situace na trhu s plynem sice napjatá, ale stát má připravené nástroje, jak zajistit dostatek suroviny i stabilitu cen. Zároveň upozornil, že teplárny budou v následujících letech potřebovat cílenou podporu, protože na ně dopadá kombinace vysokých cen, evropské regulace a investičních požadavků.

Stát je připraven zasáhnout

Havlíček hned v úvodu připomněl zkušenosti z roku 2022 a zdůraznil, že klíčové je mít plyn nejen rezervovaný, ale skutečně nakoupený. „Jedna věc je mít kapacitu rezervovanou, druhá věc je skutečně ten plyn nakoupit a dodat do zásobníků,“ uvedl. Podle něj mají obchodníci většinu objemů již nasmlouvanou, ale stále existuje část, která není pokryta.

Stát je podle něj připraven v případě potřeby vstoupit do procesu a motivovat obchodníky garancemi. „Pokud někdo nebude plnit termíny, musíme do toho vstoupit. Musí to dodat někdo jiný,“ řekl.

Ministr také popsal probíhající jednání o dodávkách plynu ze zahraničí. „Jednáme se Spojenými státy, jednáme s Alžírskem. Já jsem byl v Americe. A pokračujeme dál v Kazachstánu, Ázerbájdžánu, Uzbekistánu,“ uvedl. Cílem je mít připravené alternativy pro případ výpadků nebo cenových šoků.

Ceny energií

