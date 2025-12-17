MENDELU koordinuje aktivity k ochraně biodiverzity a udržitelnému hospodaření v Amazonii

Agronomická fakulta a Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU koordinují mezinárodní projekt v Amazonii, který přispívá k ochraně biodiverzity, udržitelnému hospodaření a zvyšování kvality života. Jde o první projekt Erasmus+, který přímo řeší kompenzaci uhlíkové stopy mobilit prostřednictvím výsadby stromů na projektových plochách.
Cílem projektu je propojení zemědělství, lesnictví, ekologie, ekoturismu, vzdělávání i komunitního rozvoje. Součástí konsorcia je i Ministerstvo školství Ekvádoru. Jedním z hlavních přínosů projektu bude rozvoj vzdělávacích modulů pro univerzity, odborné školy a místní komunity v oblasti agroekologie, agrolesnictví a nízkodopadového turismu. „Studijní materiály budou v angličtině a španělštině, počítá se s přeložením vybraných pasáží do místních jazyků Shuar a Kichwa. Inovativní, vedle pokrokového přístupu ke kompenzaci uhlíkové stopy mobilit v rámci projektových aktivit, bude například spolupráce univerzity a místních farmářů na vytváření business modelů v rámci hackathonu, dále ne zcela běžné zapojení místních komunit do praktických workshopů projektu nebo také hledání multidisciplinárních řešení problémů dopadů změn klimatu v místě,“ nastínila koordinátorka projektu Michaela Menšíková z Ústavu aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU.
Projekt by měl mít silný společenský dopad díky zapojení místních komunit a regionálních institucí, což povede k posílení udržitelného rozvoje Amazonie. „Pozemky, na kterých budou probíhat výukové workshopy pro studenty i místní farmáře, vlastní místní nevládní organizace Bosque Medicinal. Výukové moduly budou tedy přímo zapracovány do výuky na místě a jejich digitální forma bude k dispozici na moodle platformě. Pozemky Bosque Medicinal a vybraná místa v České republice budou rovněž během letních škol sloužit ke carbon sequestration mezinárodních aktivit – kompenzaci uhlíkové stopy mobilit prostřednictvím výsadby stromů na projektových plochách,“ uvedla Menšíková.
Připravené studijní materiály by měly místním univerzitám sloužit k tvorbě sylabu pro magisterský studijní program v Ekvádoru, zabývající se agroekologií a agrolesnictvím. „V Asii máme momentálně šest partnerů, kteří akreditovali Master Study Programe in AgroEcology v souladu s naším studijním programem Agroekologie. Věřím, že i zde budeme v tomto směru stoprocentně úspěšní. Naši studenti budou součástí letní školy, která proběhne v roce 2026 v Brně. V následujícím roce proběhne další letní škola přímo v Ekvádoru, kde by byla účast našich studentů velmi žádoucí. Nicméně pro studenty MENDELU bude účast záviset plně na podpoře ze strany univerzity,“ popsala vedoucí ústavu Aplikované a krajinné ekologie Milada Šťastná.
Projekt navazuje na dlouhodobé aktivity MENDELU v Amazonii realizované od roku 2019 v rámci konsorcia United for Development of Amazon (UNIDA), které sdružuje české a latinskoamerické univerzity. Tyto aktivity zahrnují projekty zaměřené na ekoturismus, ochranu biodiverzity a udržitelný rozvoj. Na tříletém projektu, který začal v prosinci 2025 a potrvá do roku 2028, se kromě Mendelovy univerzity v Brně jako partneři podílí Ministerstvo školství Ekvádoru, ekvádorské Universidad Del Azuay, Universidad Regional Amazonica Ikiam a Universidad Estatal Amazonica, Fundacion Bosque Medicinal z Ekvádoru, španělská Universidad de Almeria a Český spolek pro agrolesnictví.
