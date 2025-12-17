Pražští radní přijali roční plán obnovy a rozvoje vodohospodářského majetku

Pražští radní na svém pondělním jednání schválili celkové finanční zdroje pro obnovu, rekonstrukci, modernizaci a rozvoj vodohospodářské infrastruktury v metropoli (dále RIP). Celkově bude mít pro rok 2026 Pražská vodohospodářská společnost k dispozici 4 386 006 000 korun, přičemž na investice je vyčleněno 3 933 212 000 korun.
Pro rok 2026 plánuje Pražská vodohospodářská společnost investovat do infrastruktury více jak čtyři miliardy korun. Na přímé investice připadá 3 933 212 000 korun, dále jsou finanční zdroje na rok 2026 navýšeny o dotaci ze Státního fondu životního prostředí v předpokládané výši 15 182 000 korun součástí je také převod nevyčerpaných finančních prostředků z nájemného z předchozích let ve výši 437 612 00 korun.
„Fungující vodovody a kanalizace jsou páteří městského provozu. Díky plánu RIP 2026 můžeme pokračovat v cílené modernizaci infrastruktury, která je pro Pražany často neviditelná, ale naprosto klíčová,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.
„Vodohospodářská infrastruktura je jedna z nejdůležitějších věcí, které město spravuje. Není ji vidět, ale bez ní se Praha nepohne. Roční plán obnovy a investice pro rok 2026 jsou důkazem, že myslíme dopředu a že chceme mít spolehlivé vodovody a kanalizace i pro další generace Pražanů,“ dodává primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Mezi největší investice do staveb, které již byly zahájeny v minulých letech a v příštím roce budou pokračovat, se řadí rekonstrukce Pobočné čistírny odpadních vod (PČOV) Kbely za 140 milionů korun, dále vybudování protipovodňové ochrany na stokové síti v oblasti Karlína za 100 milionů korun, rozšíření PČOV Královice v hodnotě 85 milionů korun, obnova vodovodních řadů a kolektorů Praze 17 – Řepy za 45 milionů korun, obnova vodovodních řadů v ulici V Chaloupkách a okolí v Praze 14 za necelých 46 milionů nebo například rekonstrukce kanalizace v ulici Španělská v Praze 2 za 33 milionů korun.
V plánu je také zahájení nových projektů, které mají za cíl zlepšit kvalitu zásobování obyvatel pitnou vodou. Mezi ně patří například zkapacitnění PČOV Březiněves za 65 milionů korun nebo obnova vodovodních řadů v úseku Jana Želivského – Počernická za 28 milionů korun. Dále jsou v plánu investice do energetických projektů - vybudování fotovoltaiky v ČS a VDJ Hrdlořezy nebo například ČS a VDJ Jesenice II dohromady za 85 milionů korun.
Celkově je v plánu v roce 2026 obnova vodovodních řadů v délce téměř 86 kilometrů a dále rekonstrukce kanalizací v délce více jak 33 kilometrů. Pražská vodohospodářská společnost si zároveň plánuje ponechat rezervu na neplánované opravy a rekonstrukce ve výši 236 903 000 korun.
Komentáře