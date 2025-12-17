EK navrhuje výjimky z povinného opětovného použití plastových obalů

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh rozhodnutí v přenesené pravomoci týkající se obalů a obalových odpadů – výjimky z povinnosti opětovného použití plastových obalů a pásek (akt v přenesené pravomoci).
Nové nařízení o obalech a obalových odpadech stanoví cíle v oblasti opětovného použití. Tento případný akt v přenesené pravomoci by stanovil výjimky z povinnosti opětovného použití plastových obalů a pásek podle nařízení o obalech a obalových odpadech.
