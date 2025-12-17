Ministrem průmyslu a obchodu se stal Karel Havlíček

Předseda vlády Andrej Babiš uvedl v pondělí 15. prosince do funkce ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Ministr představil svou hospodářskou vizi Česko: Země pro budoucnost 2.0, kterou připravoval společně s experty z podnikatelské sféry, akademického prostředí a výzkumu.
Jejím cílem je vytvořit předvídatelné podmínky pro investice, zajistit dostupné ceny energií, snížit administrativu, posílit inovace a vrátit české hospodářství mezi nejúspěšnější evropské ekonomiky. „Nastupuji do úřadu s jasnou vizí ekonomiky založené na vysoké přidané hodnotě. Chceme férové prostředí pro podnikání, dostupné ceny energií a silný, sebevědomý soukromý sektor, který bude hlavním motorem růstu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Mezi priority ministra Havlíčka patří zajištění dostupných cen energií, podpora inovací, modernizace vzdělávání a odstraňování zbytečné byrokracie pro podnikatele. Jedním z prvních kroků, jak snížit náklady na energie, bude převedení plateb za podporované zdroje ze spotřebitelů na stát.
„Pro naši konkurenceschopnost je klíčové, aby měly domácnosti a firmy srovnatelné ceny energií s okolními státy. Proto chceme co nejdříve odpustit platby za podporované zdroje, což ihned sníží regulovanou složku a celkové výdaje za energie,“ dodává ministr Havlíček. Velká pozornost bude věnována také malým a rodinným firmám. Ministr chce jednodušší daňové podmínky, redukovat kontrolní a administrativní zátěž a představit antibyrokratický zákon, který zavede plošnou a skutečnou redukci administrativních povinností ve spolupráci s podnikatelskými svazy.
Ministr Havlíček plánuje zásadně posílit podporu startupů, včetně možnosti zaměstnaneckých akcií, rychlejších odpisů a efektivnějšího financování. Český inovační ekosystém má být podle něj konkurenceschopný v celoevropském měřítku. V plánu je také zvýhodnit ekonomicky slabé regiony prostřednictvím speciálních ekonomických zón a zjednodušit přístup firem k exportním a investičním službám propojením agentur CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism a sjednocením podpůrných služeb ČEB, EGAP a NRB.
„Naším cílem je vrátit Česko mezi technologicky vyspělé země, obnovit důvěru podnikatelů ve stabilitu státu a vytvořit podmínky, díky nimž budou české firmy růst, investovat a zaměstnávat,“ dodává ministr Havlíček. Vláda podle něj v prvních týdnech představí střednědobý hospodářský plán pokrývající energetiku, dopravu, výzkum, trh práce, deregulaci a debyrokratizaci tak, aby veškeré kroky byly jasné, provázané s rozpočtem a dlouhodobě udržitelné.
