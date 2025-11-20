Hospodářská komora ocenila realistický přístup návrhu programového prohlášení vlády k ochraně životního prostředí

Návrh programového prohlášení vlády, kterou formuje předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš, přináší v části věnované životnímu prostředí z pohledu průmyslu i služeb řadu pozitivních priorit. Na čtvrtečním jednání se na tom shodli členové sekce pro životní prostředí Hospodářské komory ČR, kteří ocenili především důraz na realistický a pragmatický přístup k dekarbonizaci v rámci adaptace na klimatické změny.
Podle členů sekce se vládní návrhy v mnoha ohledech prolínají s dlouhodobými stanovisky Hospodářské komory. Účastníci jednání vyzdvihli především důraz na ochranu konkurenceschopnosti a odmítání nadměrné regulatorní a administrativní zátěže pro podnikatele.
„Jde o největší názorový průnik vládních priorit v oblasti životního prostředí s Hospodářskou komorou, jaký si v oblasti životního prostředí vůbec pamatuji. Nicméně záležet bude na konkrétní podobě skutečného naplňování programových priorit,“ uvedl předseda sekce Jan Mraček.
Sekce i návrh programového prohlášení se shodují na podpoře realistické klimatické politiky, technologické neutrality a odmítnutí unáhlené dekarbonizace. Obě strany zdůrazňují potřebu stability a předvídatelnosti v systému emisního obchodování, podporu jaderné energetiky a vyvážený přístup k obnovitelným zdrojům. Velká míra shody panuje i u podpory modernizace vodního hospodářství, rozvoje recyklační infrastruktury a odmítnutí neodůvodněné regulatorní a nadměrné administrativní zátěže podnikatelů, která by mohla oslabit konkurenceschopnost českých firem.
Sekce pro životní prostředí dnes kromě návrhu vládního programu diskutovala také o připravované implementaci evropského nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR), o nových požadavcích vyplývající ze směrnice o čištění městských odpadních vod a také o postupu při řešení ekologických zátěží se státní garancí. Členové sekce se shodli, že Hospodářská komora musí při přípravě těchto legislativních opatření vystupovat aktivně a s vlastními návrhy, které zajistí vyvážený přístup k ekonomickým i environmentálním prioritám České republiky.
Komentáře