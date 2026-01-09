V roce 2025 pomohla Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody částkou 3,75 milionu korun

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody má za sebou další úspěšný rok. Jen v roce 2025 podpořila téměř 60 projektů zaměřených na ochranu přírody částkou přesahující 3,75 milionu korun. Za více než 32 let své existence tak nadace pomohla přírodě již částkou přesahující 41 milionů korun.
Podpora směřovala především do obnovy lesů, zadržování vody v krajině, péče o cenné mokřady, ekologického vzdělávání dětí a obnovy návštěvnické infrastruktury v chráněných územích. „Rok 2025 byl pro naši nadaci z pohledu výše podpory projektů na ochranu přírody rekordní. Díky našim dárcům jsme mohli pomoci přírodě rekordní částkou 3,75 milionu korun a podpořit 59 smysluplných projektů po celé republice,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.
Téměř 60 projektů, desítky tisíc nových stromů
Nadace v roce 2025 podpořila celkem 59 projektů, které vybrala správní rada s důrazem na jejich dlouhodobý přínos a efektivní využití prostředků. Finanční podpora byla poskytována prostřednictvím čtyř grantových programů i formou přímé podpory prioritních projektů. Významnou oblastí zůstává obnova lesů, na které spolupracuje s odborným lesním hospodářem Janem Dudou. Jen v letošním roce bylo vysazeno 46 790 stromů, převážně buků, dubů a jedlí. Za posledních jedenáct let tak nadace vysadila 482 783 nových stromků. „Sázíme druhově i věkově pestré lesy, které jsou odolnější vůči kůrovci i klimatickým extrémům. Nejde nám o rychlá řešení, ale o lesy, které tu budou pro další generace,“ doplňuje Petrovský.
Vzdělávání dětí i ochrana mokřadů
Součástí podpory v roce 2025 byla také ekologická výchova dětí a mládeže. Nadace financovala 23 menších vzdělávacích projektů v Libereckém kraji v celkové výši 280 222 Kč. Díky nim se uskutečnily poznávací pobyty, výzkumné aktivity i přímé zapojení dětí do ochrany přírody. Dlouhodobou pozornost nadace věnuje také Sedmihorským mokřadům, kde v minulosti podpořila záměr Vojtěcha Šťastného na jejich rozsáhlou revitalizaci s výrazným dopadem na vodní režim krajiny. V roce 2025 nadace přispěla na údržbu lokality a na přípravu projektu ohrady pro koně, kteří budou území dlouhodobě spásat. „Sedmihorské mokřady jsou skvělým příkladem toho, že obnova přírody funguje. Nejen že zadržují vodu v krajině, ale slouží i jako názorná ukázka pro veřejnost, proč má ochrana mokřadů smysl,“ zmiňuje Petrovský.
Obnova stezek a péče o krajinu
V roce 2025 se nadace spolupodílela také na obnově turistické stezky v přírodní rezervaci Černá jezírka, včetně výsadby dalších 225 stromů a nahrazení nepůvodní kleče místně původními dřevinami na ploše přesahující čtyři hektary. Projekt realizoval Jizersko-ještědský horský spolek, se kterým nadace spolupracuje dlouhodobě. „Kvalitní návštěvnická infrastruktura pomáhá chránit cenná území a zároveň umožňuje jejich šetrné zpřístupnění veřejnosti. Vážím si všech spolků a dobrovolníků, kteří se na ochraně přírody podílí,“ říká Petrovský.
Video shrnující celý rok
Průběh roku 2025 zachytila nadace také v krátkém videu, které je dostupné online: https://youtu.be/Sy4esaU4PpE „Transparentnost a otevřenost jsou pro nás zásadní. Chceme lidem ukázat, kam jejich podpora směřuje a jaký má konkrétní dopad,“ dodává ředitel nadace.
Výzva k podpoře
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody se dlouhodobě zaměřuje na obnovu vodního režimu krajiny, podporu biodiverzity a výsadbu pestrých lesů. V době klimatické změny považuje tyto aktivity za klíčové. „Bez našich dárců bychom to nedokázali. Každý dar má smysl a pomáhá konkrétním místům i projektům. Budeme rádi, pokud se k nám lidé přidají a pomohou nám pokračovat,“ uzavírá Ondřej Petrovský. Podpořit nadaci je možné zde: https://www.darujme.cz/darovat/1210953
