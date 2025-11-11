Hlavní město v Barceloně představilo vlastní prototypy nabíječek elektromobilů

Městská společnost Technologie hl. m. Prahy (THMP) reprezentovala metropoli na největším světovém veletrhu chytrých měst Smart City Expo World Congress 2025 v Barceloně, který se konal od 4. do 6. 11. 2025. V rámci expozice České republiky zde THMP představila své prototypy elektro nabíječek.
Zejména lampa veřejného osvětlení s integrovanou dobíjecí stanicí pro elektromobily podle městské společnosti přináší do veřejného prostoru chytré, elegantní a úsporné řešení. THMP přenesla do české expozice na Smart City Expo v Barceloně fragment pražské ulice, který návštěvníkům přiblížil atmosféru hlavního města a jeho přístupu k chytrému urbanismu. Stánek doplnila symbolická „Lennon Wall“ – zeď inspirace a sdílení myšlenek. Účastníky měla navést k zamyšlení nad tím, jak mohou technologie pomáhat lidem žít lépe, udržitelněji a v harmonii s městským prostředím.
„Taková setkání jsou nesmírně důležitá. Umožňují nám sdílet zkušenosti, inspirovat se a společně posouvat města vpřed. Klíčem k úspěchu jsou nejen technologie, ale i vzdělávání. Právě lidé, kteří s nimi umí pracovat, tvoří budoucnost našich měst,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Radní pro infrastrukturu Michal Hroza ocenil práci THMP, kterou má ve své gesci: „Přicházíme s vlastními technologickými řešeními a inovacemi, kterém mají za úkol zlepšit pražskou infrastrukturu. Smart City v našem pojetí znamená efektivní, úsporná a funkční řešení pro dobíjecí infrastrukturu pro elektromobily. Jako zásadní vidím budovat ji právě v rezidenčních čtvrtích, kde auta nečinně parkují. Zároveň ale nesmí veřejný prostor narušovat, proto byl pro nás při vývoji důležitý i design prototypu.“
„Praha má ambici být moderním, odpovědným a chytře řízeným městem. A právě v Barceloně jsme ukázali, že inovace mohou být přirozenou součástí městské infrastruktury. Naše řešení stožáru veřejného osvětlení s integrovanou nabíjecí stanicí je důkazem, že chytré město nemusí být plné nových zařízení, ale především chytrých nápadů. V tomto případě využíváme to, co už ve městě existuje, tedy síť osvětlení, a proměňujeme ji v síť budoucnosti. Bez zbytečných zásahů do prostoru, ale s maximální funkčností,“ dodal k vystavovaným prototypům předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.
Účast THMP v Barceloně navazuje na dlouhodobou strategii společnosti v oblasti rozvoje inteligentní infrastruktury a energetických řešení.
