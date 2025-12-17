EU zmírňuje pravidla udržitelnosti pro firmy: transparentnost a odpovědnost ustupují kompromisu

Evropský parlament v prosinci 2025 schválil dohodu s členskými státy, která výrazně mění podobu unijních pravidel pro firemní udržitelnost. Změny se týkají především povinností v oblasti nefinančního reportingu a náležité péče v dodavatelských řetězcích.
Původní ambice posílit transparentnost podnikání a systematicky mapovat environmentální a sociální dopady firemních činností se v nové podobě legislativy výrazně zúžily.
