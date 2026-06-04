EU připravuje digitální akční plán pro vodohospodářství. Spustila výzvu k podkladům

Digitálníakční plán pro vodní sektormásjednotit roztříštěnou digitalizaci evropského vodohospodářstvía podpořit širší využívání chytrých technologií.
Evropská komise 27. května zahájila výzvu k poskytnutí podkladů o vodohospodářství, která má podpořit přípravu celoevropského akčního plánu pro digitalizaci vodního sektoru.
Digitální plán má modernizovat hospodaření s vodou prostřednictvím inovací založených na datech a posílit konkurenceschopnost evropského vodního hospodářství. Cílem je zvýšit efektivitu využívání vody, chránit vodní cyklus a zajistit dostupnost čisté a cenově přijatelné vody.
„Naším cílem je prostřednictvím akčního plánu pro digitalizaci vodního sektoru využít potenciál nových technologií a digitálních řešení. Ta mohou pomoci zvýšit efektivitu využívání vody, omezit úniky a zlepšit správu vodní infrastruktury,“ řekla Jessika Roswall, komisařka pro životní prostředí, vodní odolnost a konkurenceschopné oběhové hospodářství.
Součástí plánu je také iniciativa na zavedení chytrých vodoměrů a senzorů, které mají umožnit pružnější řízení vodních zdrojů. Podle Komise mohou chytré vodoměry snížit spotřebu vody až o 25 %, digitální systémy přinést další úsporu 5–8 % a detekce úniků snížit spotřebu o dalších 7–14 %.
Roztříštěná digitalizace je problém
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