1/2026

EU připravuje digitální akční plán pro vodohospodářství. Spustila výzvu k podkladům

4. 6. 2026| autor: Redakce0

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zdroj: unsplash.com

Digitálníakční plán pro vodní sektorsjednotit roztříštěnou digitalizaci evropského vodohospodářstvía podpořit širší využívání chytrých technologií.

Evropská komise 27. května zahájila výzvu k poskytnutí podkladů o vodohospodářství, která má podpořit přípravu celoevropského akčního plánu pro digitalizaci vodního sektoru.

Digitální plán má modernizovat hospodaření s vodou prostřednictvím inovací založených na datech a posílit konkurenceschopnost evropského vodního hospodářství. Cílem je zvýšit efektivitu využívání vody, chránit vodní cyklus a zajistit dostupnost čisté a cenově přijatelné vody.

„Naším cílem je prostřednictvím akčního plánu pro digitalizaci vodního sektoru využít potenciál nových technologií a digitálních řešení. Ta mohou pomoci zvýšit efektivitu využívání vody, omezit úniky a zlepšit správu vodní infrastruktury,“ řekla Jessika Roswall, komisařka pro životní prostředí, vodní odolnost a konkurenceschopné oběhové hospodářství.

Součástí plánu je také iniciativa na zavedení chytrých vodoměrů a senzorů, které mají umožnit pružnější řízení vodních zdrojů. Podle Komise mohou chytré vodoměry snížit spotřebu vody až o 25 %, digitální systémy přinést další úsporu 5–8 % a detekce úniků snížit spotřebu o dalších 7–14 %.

Roztříštěná digitalizace je problém

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