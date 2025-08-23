Česká zemědělská univerzita představí na Zemi živitelce model modro-zelené infrastruktury

V duchu podtitulu letošního mezinárodního agrosalonu Země živitelka „Nová éra“ koncipovala svoji expozici také Česká zemědělská univerzita v Praze. Ve dnech 21.–26. srpna 2025 zde představí moderní trendy v zemědělství s akcentem na udržitelnou budoucnost. Na jejím stánku v Pavilonu T2 se postupně vystřídají nejzajímavější projekty, na kterých pracují vědci všech šesti fakult této univerzity. Letošní novinkou je unikátní model modro-zelené infrastruktury pro městská sídla.
„Na agrosalonu nabídneme témata jako udržitelné hospodaření s lesy, precizní zemědělství, potravinová bezpečnost, adaptace na klimatickou změnu nebo ochrana divokých i domácích zvířat. Prostřednictvím mladé generace se pokusíme vysvětlit, jak si dnes mladí stojí na trhu práce a jak jim můžeme lépe porozumět. Návštěvníci naší expozice budou moci ochutnat produkty ´made in CZU´ z Potravinářského pavilonu, z našeho pivovaru i z našich vinic u Mělníka,“ zve všechny na stánek ČZU rektor Petr Sklenička.
Zcela nový impulz přináší Fakulta životního prostředí se svým modelem simulujícím možnosti adaptace na klimatickou změnu ve městě. Země živitelka je prvním místem, kde bude model modro-zelené infrastruktury představen. Vidět ho můžeme od čtvrtka 21. do neděle 24. srpna v expozici ČZU Pavilonu T2.
„Model vznikl v rámci evropského projektu TransformAr řešícího transformaci měst a zemědělské krajiny na klimatickou změnu,“ podotýká Tereza Hnátková, projektová manažerka Fakulty životního prostředí a vedoucí týmu, který tento artefakt vytvořil. „Zaměřujeme se na detail urbanizovaného území, konkrétně na jednu jednotku domu, kterou představujeme ve dvou polovinách. První v šedivém provedení ve smyslu barevnosti i technického řešení, tedy tak, jak by to v budoucnosti být nemělo. Jsou zde povrchy tvořící tepelné ostrovy, protože fungují jako tepelný kolektor a způsobují nežádoucí efekt přehřívání měst. Druhá polovina je naopak tou optimální variantou. Je krásně ozeleněná a přináší benefity, jako jsou tvorba stínu a zadržení vody v místě, kde spadne. Zároveň zajistí přečištění dešťové vody přes zelené plochy dříve, než se dostane do podzemních vod,“ vysvětluje vědecká pracovnice ČZU Tereza Hnátková.
Model je vybaven i simulátorem deště. Jednoduchým stisknutím tlačítka můžeme vyrobit něco jako modelovou srážku a přímo online uvidíme ve dvou scénářích, jak se dané prostředí s deštěm popere. Zjednodušeně řečeno, můžeme zde vidět, co se vsákne, co se nevsákne, co odteče rychle, co pomalu, případně co to udělá s přehřátým povrchem. Součástí modelu je i infračervených zářič, jímž se simuluje sluníčko.
Simulátor modro-zelené infrastruktury je výsledkem čtyřletého evropského projektu TransformAr, který zahrnoval několik demonstračních lokalit různého typu. Většina z nich čelila výzvám vyplývajícím z klimatické změny. Přírodě blízká opatření typu modro-zelená infrastruktura byla realizována ve finském městě Lappeenranta, v zemědělské oblasti Devon ve Velké Británii, na Sardinii nebo v Galicii, kde se řešily lokality s produkcí mušlí.
