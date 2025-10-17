Vláda projednala plán kroků, které řeší dopady dostavby Dukovan

Zhruba dvanáct miliard korun chce stát vynaložit v následujících letech na řešení dopadů, které s sebou přináší projekt dostavby dvou jaderných bloků v Dukovanech. Akční plán s 35 konkrétními opatřeními schválila vláda Petra Fialy na zasedání ve středu 15. října 2025.
Vláda se zabývala akčním plánem pro řešení dopadů dostavby jaderné elektrárny Dukovany. Dostavba dvou jaderných bloků v Dukovanech za zhruba 407 miliard korun je největší zakázkou v historii České republiky. Jedná se o strategickou investici, která má posílit energetickou bezpečnost země a zajistit soběstačnost v dodávkách elektrické energie. Projekt takového rozsahu provází i řada souvisejících dopadů, ať už negativních, například na dopravní zátěž, nebo i pozitivních ve formě třeba ekonomického přínosu pro českou ekonomiku či rozvoje dotčených regionů.
Tyto dopady shrnula socioekonomická studie Dukovany 2024, na jejímž základě připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj akční plán jejich řešení. Ten obsahuje 35 opatření například v oblasti nutných investic, zajištění bezpečnosti nebo personálních otázek, jako je třeba nutné posílení personální kapacity dotčených orgánů a úřadů veřejné správy. Vláda schválila na jejich realizaci v letech výstavby uvolnit přibližně 12 miliard korun, další tři miliardy by měly společně přidat dotčené kraje a obce.
Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.
Kabinet schválil dvě nařízení vlády, kterými ustanovil vybraná ložiska štěrkopísku a stavebního kamene za ložiska strategického významu. Důvodem je hrozící nedostatek tohoto stavebního materiálu v horizontu následujících zhruba deseti let, kdy se budou postupně dotěžovat stávající ložiska. Označení za ložisko strategického významu mimo jiné urychlí povolovací proces při otevírání nových těžebních prostor, a pomůže tak zajistit dostatek surovin pro výstavbu klíčové dopravní infrastruktury a významných energetických staveb v následujících letech.
