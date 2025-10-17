02/2025

Vláda schválila doporučené minimální standardy odpovědného veřejného zadávání

17. 10. 2025| zdroj: MMR0

coins-948603_640
zdroj: pixabay

Vláda schválila doporučení pro minimální standardy odpovědného veřejného zadávání (OVZ) v oblastech stavebnictví, dodávek potravin a zajištění stravovacích služeb, ostrahy a úklidu nebo dodávek kancelářského papíru.

Podporují odpovědné zadávání a inovace se zaměřením na kvalitu za peníze. Minimální doporučené standardy veřejným zadavatelům ukazují, jaké zásady mohou uplatnit v zadávacích řízeních, aby dosáhli požadovaných dopadů. Jde o doporučené postupy, které pomohou zvýšit právní jistotu zadavatelů.

„Minimální standardy odpovědného veřejného zadávání přinášejí státní správě i samosprávám konkrétní a praktický návod, jak splnit zákonné povinnosti a uplatňovat sociální a environmentální principy ve veřejných zakázkách. Jinak řečeno pomáhají například obcím nastavit podmínky tak, aby se nesoutěžilo jen na nejnižší cenu. Umožní to lepší pracovní podmínky například v ostraze a úklidu nebo podpoří sezónní potraviny a biopotraviny ve školních jídelnách. Od použití standardu si slibujeme i férovější vztahy v dodavatelských řetězcích ve stavebnictví,“ vysvětlil ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.

Ve službách ostrahy a úklidu mohou doporučení pomoci zajistit důstojné pracovní podmínky a využití ekologických čisticích prostředků s Ekoznačkou. U potravin a stravovacích služeb je možné uplatnit v podmínkách 5 % podíl biopotravin, nebo požadovat sezónní ovoce, zeleninu a podporu neklecových chovů. Cílem je kvalitní a efektivní využití veřejných prostředků, sociálně a environmentálně odpovědné nákupy, podpora malých a středních podniků a důsledné dodržování pracovněprávních i ekologických pravidel. Standardy je vhodné využívat i u zakázek malého rozsahu, u kterých zvyšují jejich hospodárnost, efektivitu a přínosy pro organizaci i společnost. 

Minimální standardy OVZ vznikaly ve spolupráci s odborníky, zadavateli i dodavateli a soustředí se na oblasti s největším potenciálním dopadem. Jejich odůvodnění najdete na tomto odkazu. Minimální standardy odpovědného veřejného zadávání jsou klíčovým opatřením Národní strategie veřejného zadávání 2024–2028. Celý dokument je ke stažení zde nebo v příloze napravo.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO