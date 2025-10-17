Vláda schválila doporučené minimální standardy odpovědného veřejného zadávání

Vláda schválila doporučení pro minimální standardy odpovědného veřejného zadávání (OVZ) v oblastech stavebnictví, dodávek potravin a zajištění stravovacích služeb, ostrahy a úklidu nebo dodávek kancelářského papíru.
Podporují odpovědné zadávání a inovace se zaměřením na kvalitu za peníze. Minimální doporučené standardy veřejným zadavatelům ukazují, jaké zásady mohou uplatnit v zadávacích řízeních, aby dosáhli požadovaných dopadů. Jde o doporučené postupy, které pomohou zvýšit právní jistotu zadavatelů.
„Minimální standardy odpovědného veřejného zadávání přinášejí státní správě i samosprávám konkrétní a praktický návod, jak splnit zákonné povinnosti a uplatňovat sociální a environmentální principy ve veřejných zakázkách. Jinak řečeno pomáhají například obcím nastavit podmínky tak, aby se nesoutěžilo jen na nejnižší cenu. Umožní to lepší pracovní podmínky například v ostraze a úklidu nebo podpoří sezónní potraviny a biopotraviny ve školních jídelnách. Od použití standardu si slibujeme i férovější vztahy v dodavatelských řetězcích ve stavebnictví,“ vysvětlil ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.
Ve službách ostrahy a úklidu mohou doporučení pomoci zajistit důstojné pracovní podmínky a využití ekologických čisticích prostředků s Ekoznačkou. U potravin a stravovacích služeb je možné uplatnit v podmínkách 5 % podíl biopotravin, nebo požadovat sezónní ovoce, zeleninu a podporu neklecových chovů. Cílem je kvalitní a efektivní využití veřejných prostředků, sociálně a environmentálně odpovědné nákupy, podpora malých a středních podniků a důsledné dodržování pracovněprávních i ekologických pravidel. Standardy je vhodné využívat i u zakázek malého rozsahu, u kterých zvyšují jejich hospodárnost, efektivitu a přínosy pro organizaci i společnost.
Minimální standardy OVZ vznikaly ve spolupráci s odborníky, zadavateli i dodavateli a soustředí se na oblasti s největším potenciálním dopadem. Jejich odůvodnění najdete na tomto odkazu. Minimální standardy odpovědného veřejného zadávání jsou klíčovým opatřením Národní strategie veřejného zadávání 2024–2028. Celý dokument je ke stažení zde nebo v příloze napravo.
Komentáře