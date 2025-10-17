Svaz průmyslu prosadil klíčové výjimky v nových vyhláškách o kyberbezpečnosti

Svaz průmyslu a dopravy ČR prosadil do nově vydaných vyhlášek k zákonu o kybernetické bezpečnosti klíčové výjimky, které reflektují specifika podnikatelského prostředí a přinášejí firmám výraznou administrativní úlevu.
Díky aktivnímu zapojení do přípravy prováděcích předpisů – jak v rámci mezirezortního připomínkového řízení, tak prostřednictvím odborných jednání s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) – se podařilo do finálních textů prosadit několik zásadních úprav, například:
- výjimku pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů do 1 MW - tato úprava přináší výraznou administrativní úlevu stovkám firem, které vyrábějí elektřinu pro vlastní spotřebu a neposkytují žádnou další regulovanou službu
- výjimku pro provozovatele vodního a odpadového hospodářství, pokud tyto činnosti tvoří méně než 5 % jejich obratu - díky této změně se vyhlášky nebudou vztahovat na řadu středních a větších průmyslových a potravinářských podniků, které provozují vlastní odpadové hospodářství jako integrální součást výroby
Tyto změny pomohou odstranit zbytečnou administrativní zátěž bez negativního dopadu na úroveň kybernetické bezpečnosti.
Vyhlášky, které implementují evropskou směrnici NIS2, byly publikovány ve Sbírce zákonů 14. října 2025 a nabývají účinnosti 1. listopadu 2025 společně s novým zákonem o kybernetické bezpečnosti.
