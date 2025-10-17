Nové povolenky ETS2 zatíží domácnosti maximálně o stokoruny měsíčně

Negativní dopady připravovaných emisních povolenek EU ETS2 lze snížit efektivním zastropováním ceny povolenky, v takovém případě zatíží měsíčně domácnosti v průměru částkou ve výši 200 až 400 korun. Naopak nové investice především do modernizace bydlení a do dopravy mohou přispět k růstu hrubého domácího produktu až o 130 miliard korun a vytvořit více než 100 tisíc nových pracovních míst. Výpočet vychází z analýzy společnosti PwC pro Ministerstvo životního prostředí.
„Analýza PwC ukazuje reálné dopady případného zavedení ETS2 na domácnosti. Ty budou po efektivním zastropování ceny povolenky průměrně v řádu nižších stokorun měsíčně, zároveň ale přinesou další zdroje na investice do renovací rodinných a bytových domů nízkopříjmových domácností, výstavbu sociálně dostupného bydlení a zvýšení dostupnosti veřejné dopravy. Opatření pro zajištění průměrné ceny povolenky 45 eur požaduje česká iniciativa, kterou podpořilo 19 členských států reprezentujících 91 % obyvatel Evropské unie. Evropská komise připravuje na jeho základě návrh, jehož přijetí je reálné ještě v letošním roce, což v září potvrdil i komisař pro klima Wopke Hoekstra na jednání mimořádné Rady ministrů životního prostředí,“ říká Petr Holub, vrchní ředitel sekce ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí.
Dopad na domácnosti
Podle analýzy PwC se absolutní nárůst výdajů po zavedení EU ETS2 více dotkne vysokopříjmových domácností, které mají nejvyšší výdaje na vytápění uhlím a na pohonné hmoty. I tak se ale jedná o výdaje pro průměrnou domácnost ve výši 200 až 400 korun měsíčně.
„Nižší příjmové skupiny domácností pocítí navýšení absolutních výdajů na pohonné hmoty a vytápění uhlím po zavedení nových povolenek výrazně méně než domácnosti s vyššími příjmy. Navýšení výdajů průměrné domácnosti za vytápění uhlím, lokální plyn a pohonné hmoty by bylo po zavedení EU ETS2 pouze o 1,3 % z jejích celkových spotřebních měsíčních výdajů," vysvětluje Jan Brázda ze společnosti PwC, která analýzu dopadů zpracovala.
Pro nízkopříjmové domácnosti topící uhlím nebo zemním plynem vzniká Sociální klimatický fond, který bude dopady mírnit a pomůže s přechodem na úspornější a čistší technologie. Česko z něj plánuje využít do roku 2032 zhruba 52 miliard Kč. Ostatní výnosy z dražeb povolenek ETS2 přinesou v tomto období dalších zhruba 100 miliard Kč, které musí být využity na stejné účely. Podpora v případě zavedení EU ETS2 půjde zejména na renovace rodinných a bytových domů nízkopříjmových domácností a pro výstavbu sociálně dostupného bydlení a zvýšení dostupnosti veřejné dopravy – zejména formou poptávkové dopravy v regionech.
Všechny příjmy z emisních povolenek budou příjmem České republiky a budou vázány na opatření na snížení energetické náročnosti, do rozvoje obnovitelných zdrojů, úsporných technologií a podobně.
Pozitivní dopad na ekonomiku a zaměstnanost
Analýza ukazuje, že investice financované z EU ETS2 a částečně kofinancované z vlastních zdrojů budou mít významný pozitivní dopad na celé české hospodářství. „Podle modelových propočtů PwC se každá investovaná miliarda korun z výnosů ETS2 projeví na růstu vytvořené přidané hodnoty o 300 milionů Kč až po více než 1 miliardu Kč podle typu opatření. Výsledný efekt na ekonomický růst by i po započtení dopadu povolenek na spotřebu měl být poměrně výrazně kladný," dodává Miroslav Zámečník, makroekonom a jeden z autorů analýzy PwC.
Český průmysl bude profitovat nejen z případného zavedení ETS2 v ČR, ale také ze zvýšení celoevropské poptávky po těchto výrobcích a službách. Česko je například 7. největším exportérem tepelných čerpadel, 8. největším exportérem izolačních materiálů a 7. největším exportérem lithium-iontových baterií na světě.
