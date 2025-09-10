Česká geologická služba vyhodnotila jednotlivá vytěžená ložiska ropy a zemního plynu v ČR

Za účelem zpřístupnění informací veřejnosti o oblastech, v nichž by eventuelně mohlo dojít ke geologickému ukládání CO2 provedla Česká geologická služba vyhodnocení jednotlivých vytěžených ložisek ropy a zemního plynu v ČR.
Výsledky podrobného vyhodnocení, na základě nařízení o průmyslu pro nulové čisté emise (NZIA), zveřejnila Česká geologická služba počátkem roku 2025 na svém webu - Vytěžená ložiska ropy a zemního plynu (NZIA Reporting). Součástí vyhodnocení vytěžených ložisek rozdělených dle kritéria, zda dobývací prostor byl či nebyl zrušen, je i posouzení, zda je ložisko vůbec pro geologické ukládání CO2 vhodné.
