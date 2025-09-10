02/2025

Česká geologická služba vyhodnotila jednotlivá vytěžená ložiska ropy a zemního plynu v ČR

10. 9. 2025| zdroj: MPO0

oilfield-643836_640
zdroj: pixabay

Za účelem zpřístupnění informací veřejnosti o oblastech, v nichž by eventuelně mohlo dojít ke geologickému ukládání CO2 provedla Česká geologická služba vyhodnocení jednotlivých vytěžených ložisek ropy a zemního plynu v ČR.

Výsledky podrobného vyhodnocení, na základě nařízení o průmyslu pro nulové čisté emise (NZIA), zveřejnila Česká geologická služba počátkem roku 2025 na svém webu - Vytěžená ložiska ropy a zemního plynu (NZIA Reporting). Součástí vyhodnocení vytěžených ložisek rozdělených dle kritéria, zda dobývací prostor byl či nebyl zrušen, je i posouzení, zda je ložisko vůbec pro geologické ukládání CO2 vhodné.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO