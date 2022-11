Ceny ropy byly v uplynulém týdnu jako na houpačce, týden uzavřely pod 84 USD/bbl

Dění na ropném trhu bylo v uplynulém týdnu velice výživné. V první polovině týdne představitelé Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů dementovali informaci, po které se cena ropy výrazně propadla. Ta uváděla, že státy kartelu OPEC jednaly o navyšování své ropné produkce. Poté se objevily informace, že jednání států G7 o cenovém stropu plánovaném pro ruskou ropu pokročila.

Zprávu o tom, že OPEC a jeho spojenci plánují navýšit ropnou produkci před zavedením embarga na dovoz ruské ropy do EU, přinesl v pondělí The Wall Stree Journal s odvoláním na prohlášení delegátů skupiny. Mělo se jednat o navýšení produkce o 500 tis. barelů ropy za den (bpd). Ceny ropy se v reakci na tuto informaci propadly až o 5 %.

Ještě téhož dne však saúdský energetický ministr a posléze i zástupci Spojených arabských emirátů takovéto prohlášení popřeli. Naopak uvedli, že se nabízí zavedení dalších ropných škrtů a ceny ropy zase ztráty odmazaly.

OPEC a jeho spojenci se sejdou 4. prosince, aby projednali produkční kvóty skupiny pro leden 2023. Den poté, tedy 5. prosince, má vstoupit v platnost embargo EU na dovoz ruské ropy. Rozhodnutí skupiny tak bude mít výrazný vliv na další pohyb cen ropy i s ohledem na sentiment na trhu.

V týdnu navíc postoupila jednání o zavedení cenového stropu pro ruskou ropu. Z USA původně znělo, že by se cenový strop mohl pohybovat okolo 60 USD/bbl, psali jsme zde. Po jednání států G7 a EU to vypadá spíše na cenu mezi 65-70 USD/bbl, jak informuje například CNBC.

Dle analytiků by však aktuálně zavedení cenového stropu nemělo významný dopad na Rusko. Důvodem je, že se ruská ropa již obchoduje s výraznou slevou oproti trhu, a to mezi 60-65 USD/bbl. Zavedení nižšího stropu a vynucování jeho dodržování by však mohlo zhoršit vztahy s odběrateli ruské ropy – Čínou, Indií nebo Tureckem.

Nahradit ruskou ropu nelze

Rusko je významným producentem a exportérem ropy. Je třetím největším producentem na světě po USA a Saúdské Arábii a druhým největším exportérem po Saúdské Arábii. Jeho export činil v říjnu letošního roku 7,7 milionů barelů ropy a ropných produktů za den. Pouze o 400 tis. barelů ropy za den pod úrovní jeho agrese na Ukrajině.

Nahradit plně ropnou produkci Ruska nelze – v současnosti není dostatek volné a dostupné produkční kapacity v jiných částech světa, jak ukazuje report Mezinárodní energetické agentury. Cílem stropů z tohoto důvodu nemůže být úmysl zastavit ropný export Ruska, nýbrž cíl limitovat tržní příjmy Ruska. Strop se proto nachází nad produkčními náklady ruské ropy.