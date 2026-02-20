Akademie věd ČR zahajuje program zaměřený na krizi biodiverzity

Prohlubující úbytek biologické rozmanitosti má přímé dopady na dostupnost vody, potravin, zdraví obyvatel i ekonomickou stabilitu společnosti. Akademie věd České republiky proto na tyto jevy reaguje – spouští pětiletý výzkumný program Krize biodiverzity, jehož cílem je posílit roli vědeckých poznatků v rozhodování státu a ve veřejné debatě o budoucí stabilitě české krajiny a kvalitě života.
„Biodiverzita není okrajové environmentální téma. Je to základní infrastruktura fungující krajiny a společnosti,“ říká koordinátor programu Radim Hédl z Botanického ústavu AV ČR a dodává: „Globální krize biodiverzity je vedle klimatické změny nejvážnější ekologickou hrozbou pro lidstvo. Česká společnost ji však podceňuje. Projekt si proto klade za cíl centralizovat vědecká fakta z různých oblastí na toto téma a poskytnout je široké veřejnosti i státní a veřejné správě.“
Prostřednictvím programu budou vědci kvantifikovat míru úbytku biodiverzity, analyzovat jeho příčiny a vyhodnocovat dopady na fungování ekosystémů. Vznikne tak vědecky podložený základ pro návrh cílených opatření zajišťujících ochranu ohrožených druhů a zároveň minimalizujících ekonomické ztráty a konflikty mezi ochranou přírody a hospodářskými zájmy.
„Klíčem k úspěchu je konsolidace dosud fragmentované komunikace a úzká spolupráce různě zaměřených ústavů Akademie věd ČR a dalších partnerů,“ zdůrazňuje jeden z řešitelů projektu Jan Zukal z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. „Chceme uchopit iniciativu a přispět k nalézání efektivních řešení úpadku biodiverzity v kontextu aktuálního vývoje naší společnosti.“
Při řešení projektu vzniknou výstupy včetně internetové platformy jako informačního zdroje o krizi biodiverzity, odborné publikace, série krátkých filmových dokumentů, budou uspořádány otevřené konference, jež umožní přímý dialog mezi všemi zainteresovanými aktéry. Cílem aktivit je zvýšit povědomí a podpořit otevřenou diskusi nejen mezi odborníky, ale i se širokou veřejností.
Do interdisciplinárního projektu se zapojí sedm ústavů AV ČR, které do společné platformy soustředí výsledky svého výzkumu v jednotlivých tematických oblastech a nabídnou je v ucelené a srozumitelné podobě. Program koordinuje Botanický ústav ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců, dále jsou zapojeny Biologické centrum, Ústav výzkumu globální změny, Sociologický ústav, Mikrobiologický ústav a Ústav státu a práva AV ČR. Řešitelé projektu budou komunikovat s rozmanitým spektrem příjemců, od státní správy po širokou veřejnost.
Program reaguje i na aktuální vývoj v evropské environmentální legislativě, konkrétně na Strategii v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a Národní plán na obnovu přírody, které nyní Česká republika aktivně implementuje.
