Evropská unie stanovuje pravidla pro hodnocení biocidních přípravků

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací a veřejnou konzultaci (dotazník) týkající se Nařízení o biocidních přípravcích.
Biocidní přípravky se používají k regulaci nežádoucích organismů, které poškozují zdraví lidí nebo zvířat nebo mají negativní dopad na životní prostředí nebo určité lidské činnosti. Uvedené nařízení: zajišťuje fungování vnitřního trhu s biocidními přípravky, zajišťuje vysokou, úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat i ochrany životního prostředí. Na základě hodnocení se posoudí, do jaké míry nařízení: zajišťuje dodržování stanovených cílů, uspokojuje stávajících a nově vznikajících potřeb, a také určí oblasti, v nichž je třeba dosáhnout zlepšení.
EU 44_26 EK Výzva k předložení informací pro hodnocení – Ares(2025)10989382
