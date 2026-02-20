03/2025

Evropská unie stanovuje pravidla pro hodnocení biocidních přípravků

20. 2. 2026| zdroj: Hospodářská komora ČR0


zdroj: pexels

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací a veřejnou konzultaci (dotazník) týkající se Nařízení o biocidních přípravcích.

Biocidní přípravky se používají k regulaci nežádoucích organismů, které poškozují zdraví lidí nebo zvířat nebo mají negativní dopad na životní prostředí nebo určité lidské činnosti. Uvedené nařízení: zajišťuje fungování vnitřního trhu s biocidními přípravky, zajišťuje vysokou, úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat i ochrany životního prostředí. Na základě hodnocení se posoudí, do jaké míry nařízení: zajišťuje dodržování stanovených cílů, uspokojuje stávajících a nově vznikajících potřeb, a také určí oblasti, v nichž je třeba dosáhnout zlepšení.

EU 44_26 EK Výzva k předložení informací pro hodnocení – Ares(2025)10989382

EU 44_26 EK Biocidní přípravky

