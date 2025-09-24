Začal Evropský týden udržitelného rozvoje, VŠB-TUO zve na přednášky a bazar

VŠB – Technická univerzita Ostrava se opět aktivně zapojila do Evropského týdne udržitelného rozvoje, který probíhá od 22. do 26. září. Kampus ožije přednáškami, výměnnými bazary i udržitelným stravováním.
„Evropský týden udržitelného rozvoje je víc než jen soubor akcí. Je to impuls ke změně v myšlení, chování i každodenním fungování akademického světa. Chceme ukázat, že univerzita může být nejen centrem poznání, ale i skutečným lídrem udržitelné budoucnosti,“ říká Marcel Šihor, manažer udržitelnosti na VŠB-TUO.
Program Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR) nabídne tematicky pestré aktivity, mezi něž patří diskuze o dopadech módního průmyslu a cestě k udržitelnějšímu oblékání, kreativní dílny s využitím recyklovaných plastů a zbytkových materiálů, inovace v oblasti školního stravování a snižování plýtvání potravinami či exkurze do Centra robotiky, kde technologie pomáhají přírodě. Chybět nebude ani výstava fotografií na téma udržitelnosti, která připomene, že i malá změna může mít velký dopad.
Hlavní novinkou letošního ročníku je VŠBAZAR – online platforma určená pro výměnu, darování a prodej věcí či služeb mezi studenty a zaměstnanci univerzity. „Projekt vznikl z iniciativy studentů v rámci programu k+ studentopolis. Jeho cílem je snižovat množství odpadu, prodlužovat životní cyklus předmětů a podporovat komunitního ducha. Na platformě lze nabídnout například skripta, oblečení nebo rostliny, ale i služby jako doučování či jazykové korektury. Princip je jednoduchý: prohlížím – nabízím – sdílím,“ dodává Šihor.
Speciální nabídku připravila také Menza VŠB-TUO, která představí pokrmy s nízkou ekologickou stopou, připravované z lokálních a sezónních surovin. Součástí změny je také instalace kuchyňského kompostéru pro efektivní zpracování bioodpadu. Letos se VŠB-TUO poprvé oficiálně propojuje s Univerzitou Hradec Králové, s níž sdílí nejen know-how, ale také programové aktivity. Společná iniciativa ukazuje, jak mohou univerzity spojit své síly a posilovat dopad pozitivní změny napříč regiony. Spolupráce se zaměřuje mimo jiné na téma udržitelnosti v online prostoru – do letošního programu přispěje Univerzita Hradec Králové sérií online přednášek, které rozšiřují pohled na aktuální témata. Patří mezi ně například: Mykotoxiny v potravinách – skrytá hrozba a cesty k prevenci, Dějepis a klimatická změna – jak proměnit výuku historie či Slow fashion vs Fast fashion – propojení estetiky, etiky a ekologie v oblékání.
V týdnu od 20. do 26. září 2025 na univerzitách po celé zemi probíhají desítky workshopů, diskusí, swapů, sběrových kampaní i sportovních a vzdělávacích aktivit pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Jedná se již o třetí ročník této akce, do které se v minulosti zapojilo 24 z 26 českých veřejných vysokých škol. Univerzity ukazují, že udržitelnost není jen o ekologii, ale i o duševním zdraví, rovnováze mezi studiem a prací, zdravém životním stylu nebo aktivní účasti v komunitě.
Více informací o ETUR 2025 najdete na webových stránkách univerzity a na centrálním portálu.
